صحيفة أمريكية تشن هجوما عنيفا ضد ترامب وترجح اتهامه بالتحريض على العنف

كشفت صحيفة أمريكية، اليوم الخميس، عن احتمال توجيه تهمة جنائية بالتحريض على العنف للرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، بعد اقتحام مناصريه مبنى الكونغرس، الأربعاء، ما تسبب في مقتل 4 أشخاص وجرح أكثر من 50 آخرين خلال مواجهات مع قوات الأمن.

واستهزأت صحيفة ”يو إس إيه توداي“ من إعلان ترامب، خلال تنصيبه رئيسًا قبل 4 أعوام بأن المذبحة الأمريكية ستنتهي، قائلة: ”مبروك يا سيد ترامب…. أصبحت مدينتنا المشرفة على مبنى الكابتول (الكونغرس) الآن رمزًا مشوهًا للعار الوطني… والمذبحة الأمريكية التي وعدت بالقضاء عليها في بداية ولايتك، تحوّلت إلى حقيقة في نهاية الأمر.“

وهاجمت الصحيفة ترامب، الذي تنتهي ولايته في 20 من الشهر الجاري، بسبب تأخره بالطلب من مؤيديه التزام الهدوء والعودة إلى منازلهم، بعد اقتحامهم مبنى الكونغرس الأربعاء.

وقالت الصحيفة: ”طلب صغير جدًا وجاء بعد فوات الأوان، والآن ماذا نفعل حيال هذا الرجل الذي جلب هذا العار إلى بلادنا، التأنيب من قبل الكونغرس.. هذا أمر مؤكد… توجيه تهم بالتحريض على العنف والضغط على جورجيا، لقلب نتائج انتخابات تلك الولاية… ربما“.

وختمت الصحيفة قائلة: ”ولكن هل يمكن لأي عقوبة أن تتناسب مع هذه الجريمة… لقد أنتجت أربع سنوات من فترة ترامب المثيرة للانقسام سلوكًا، كان دومًا قابلًا للمساءلة، وإدارة فاشلة لوباء أودى بحياة أكثر من 360 ألف أمريكي، إلى جانب تقويض الديمقراطية بمزاعم تخدم مصالحه الذاتية، ومفتعلة بحدوث عمليات تزوير في الانتخابات… والآن نراه وقد توّج فترته بإثارة عنف الغوغاء، الذي كان له كل صفات التمرد“.