وفيات واعتقالات.. حصيلة اقتحام أنصار ترامب مبنى الكونغرس‎

كشف قائد إدارة شرطة العاصمة الأمريكية واشنطن، روبرت كونتي حصيلة ليلة غير مسبوقة في الولايات المتحدة، اقتحم فيها أنصار الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب مبنى الكونغرس.

وقال كونتي إن أربعة أشخاص لقوا حتفهم داخل الكونغرس يوم الأربعاء، فيما بلغت حصيلة الاعتقالات 52 شخصا.

رصاصة في الصدر

ومن بين القتلى سيدة تلقت رصاصة في الصدر، وأعلن قائد شرطة واشنطن أنها أصيبت برصاص شرطة الكابيتول.

ووفقاً لوسائل إعلام أميركية فإنّ القتيلة تدعى آشلي بابيت وهي من عتاة مناصري ترامب وقد أتت إلى واشنطن من سان دييغو في جنوب كاليفورنيا.

امرأة في حالة خطيرة بعد إصابتها بعيار ناري في محيط مبنى الكونجرس الأمريكي#إرم_نيوز #Trump pic.twitter.com/ySITY3rkqy — إرم نيوز (@EremNews) January 6, 2021

وجاءت إلى واشنطن للمشاركة في التظاهرة التي دعا ترامب أنصاره إليها للاحتجاج على هزيمته أمام جو بايدن.

وألقي باللوم على ترامب في وفاة المرأة، التي جاءت مع آلاف المناصرين تلبية لدعوة منه للتوجه إلى الكابيتول بعد تظاهرة في منتصف اليوم أمام البيت الأبيض قال خلالها إنه خسر انتخابات الثالث من نوفمبر بسبب تزوير واسع النطاق.

وقال روبرت كونتي إن ثلاثة أشخاص آخرين، هم امرأة ورجلان، لقوا حتفهم الأربعاء في المنطقة المحيطة بالكابيتول، لكنه لم يذكر ما إذا كانت تلك الوفيات مرتبطة بأعمال العنف.

إصابات في الشرطة ومتفجرات

وأصيب 14 شرطيا بجروح، إصابة أحدهم خطرة، بعد أن تم سحبه إلى وسط حشد والتعرض له، وفق كونتي.

وأضاف أنه تم العثور على قنبلتين أنبوبيتين قرب الكابيتول، واحدة في مكاتب الحزب الديموقراطي والأخرى في مكاتب الحزب الجمهوري.

كما عثر على عربة متوقفة في حرم الكابيتول بداخلها بندقية بماسورة طويلة وعبوات مولوتوف.

وتدفق المتظاهرون إلى الكونغرس لدى بدء جلسة مشتركة لمجلسيه للمصادقة على فوز بايدن بالرئاسة، واقتحموا مبنى الكونغرس؛ محاولين منع التصديق على فوز الرئيس المنتخب جو بايدن.

وانتشرت الفوضى لساعات داخل المبنى، الذي شهد اشتباكات مباشرة بين المحتجين والشرطة؛ ما حدا بالسلطات إلى استدعاء الحرس الوطني لإخراج المحتجين.

ورفض مجلس الشيوخ الأمريكي مساء الأربعاء بأغلبية ساحقة اعتراض حلفاء للرئيس ترامب على تأكيد فوز بايدن بولاية أريزونا في انتخابات الرئاسة، في تصويت بالمجلس تأخر بسبب اقتحام مثيري شغب لمبنى الكونغرس.

ولاحقا استأنف مجلسا النواب والشيوخ الجلسة المشتركة للنظر في التصديق على إحصاء أصوات المجمع الانتخابي الذي أسفر عن فوز بايدن بالرئاسة.