جنرال أثيوبي يقر بدخول قوات أريترية إلى تيغراي

المصدر: أ ف ب

أكد ضابط كبير في الجيش الأثيوبي، الأربعاء، أن قوات من أريتريا المجاورة دخلت منطقة تيغراي شمال البلاد خلال النزاع.

ولطالما نفت الحكومة الفدرالية الأثيوبية وجود قوات أريترية في تيغراي، حيث أطلق رئيس الوزراء أبيي أحمد عملية عسكرية في تشرين الثاني/ نوفمبر ضد قادة المنطقة المتمردين خلفت آلاف القتلى.

لكن الميجور الجنرال بيلاي سيوم، قائد القطاع الشمالي في الجيش، أدلى بتصريحات مخالفة في فيديو يعود إلى نهاية كانون الأول/ ديسمبر نشر على شبكات التواصل الاجتماعي الأربعاء.

وقال في الشريط أثناء حديثه مع سكان في ماكيلي عاصمة تيغراي، إن ”قوة أجنبية غير مرغوب فيها دخلت أراضينا“، من دون أن يحدد متى عبرت الحدود وأين توجهت وإن كانت لا تزال في أثيوبيا.

وأضاف أن ”المهمة الرئيسية للجيش الإثيوبي هي حماية سلامة أراضي إثيوبيا“.

وتابع: ”لا يسمح لي ضميري بطلب المساعدة من الجيش الأريتري. يمكننا حل مشكلتنا بأنفسنا“.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قالت في كانون الأول/ ديسمبر إنها ”على دراية بتقارير ذات مصداقية حول تورط الجيش الإريتري في تيغراي“.

ونفى ذلك حينها سفير إثيوبيا في الولايات المتحدة فيتسوم أريغا، وقال في تغريدة: ”كرر كذبة بما يكفي حتى تصير الحقيقة!“.

وكان سكان من تيغراي قد أفادوا بوجود قوات إريترية في المنطقة، واتهموها بارتكاب انتهاكات وعمليات نهب.

وتوصل رئيس الوزراء أبيي أحمد إلى اتفاق سلام تاريخي مع أريتريا إثر توليه المنصب العام 2018، ما ساهم في منحه جائزة نوبل للسلام العام 2019.

وأطلق أحمد عملية عسكرية ضد قادة ”جبهة تحرير شعب تيغراي“ في 4 نوفمبر، وأعلن الانتصار عند سيطرة القوات الفدرالية على عاصمة المنطقة بعد شهر من ذلك.

وأنهى وصوله إلى السلطة نفوذ الجبهة السياسي الذي استمر لعقود.

وبين ”جبهة تحرير شعب تيغراي“ والرئيس الإريتري أسياس أفورقي عداوة منذ الحرب بين البلدين خلال أعوام 1998-2000.