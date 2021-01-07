رؤساء أمريكيون سابقون: اقتحام الكونغرس مخز ويليق فقط بـ"جمهوريات الموز"

شن رؤساء أمريكا السابقون بيل كلينتون وجورج بوش وباراك أوباما، هجوما حادا على إدارة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، واصفين اقتحام أنصاره لمبنى الكونغرس بأنه ”عمل مخز واعتداء على الدستور“.

وقال الرئيس الأسبق الديمقراطي بيل كلينتون، في بيان: ”لقد واجهنا اليوم اعتداء غير مسبوق على الكابيتول وعلى دستورنا وعلى بلدنا“.

واعتبر كلينتون أن هذا الهجوم ”غذته 4 سنوات من السياسات المسمومة“.

وأضاف أن ”الفتيل أشعله دونالد ترامب وأشد الداعمين له حماسة، وكثيرون منهم في الكونغرس، بهدف إلغاء نتائج الانتخابات التي خسرها“.

من جانبه، شن الرئيس الأمريكي الأسبق الجمهوري جورج دبليو بوش، هجوما عنيفا على القادة الجمهوريين الذين ”أججوا حالة التمرد“ التي شهدها مبنى الكابيتول الأربعاء.

وقال بوش في بيان: ”هكذا يتم الطعن بنتائج الانتخابات في جمهوريات الموز، لكن ليس في جمهوريتنا الديمقراطية“.

وأضاف: ”لقد هالني السلوك غير المسؤول لبعض القادة السياسيين منذ الانتخابات وقلة الاحترام التي ظهرت تجاه مؤسساتنا وتقاليدنا وقواتنا الأمنية“.

بدوره، اعتبر الرئيس السابق الديمقراطي باراك أوباما، أن أعمال العنف التي شهدها مبنى الكابيتول الأربعاء عندما اقتحمه أنصار للرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب ”مخزية“ لكنها ليست ”مفاجئة“.

وقال أوباما في بيان إن ”التاريخ سيتذكر أعمال العنف التي حصلت اليوم في الكابيتول، بتحريض من رئيس كذب بلا هوادة بشأن نتيجة الانتخابات، باعتبارها لحظة خزي وعار على بلدنا“.

وأضاف: ”سنخدع أنفسنا إذا ما قلنا إن ما حدث كان مفاجأة تامة“، ملقياً باللوم على قادة الحزب الجمهوري ووسائل الإعلام الموالية لهم لأنهم ”غالباً ما كانوا غير راغبين في إخبار أتباعهم بحقيقة“ أن بايدن حقق فوزاً كبيراً في الانتخابات التي جرت في الثالث من تشرين الثاني/ نوفمبر والتي ما زال ترامب يرفض الإقرار بهزيمته فيها.

واقتحم مئات من أنصار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مبنى الكونغرس، يوم الأربعاء، سعيا لإجبار المشرعين على تغيير خسارة الرئيس للانتخابات، ليحتلوا رمز الديمقراطية الأمريكية ويجبروا الكونغرس على تأجيل جلسة للتصديق على فوز الرئيس الديمقراطي المنتخب جو بايدن، مؤقتا.

وأشهرت الشرطة الأسلحة وأطلقت الغاز المسيل للدموع وهي تقوم بإجلاء المشرعين من المبنى وكافحت على مدى أكثر من 3 ساعات لإخلاء المبنى من أنصار ترامب الذين اقتحموا القاعات في مشاهد فوضوية صادمة.

وأسقط المحجتون الحواجز واشتبكوا مع الشرطة، مع تدفق الآلاف على ساحات الكونغرس.

وأعلنت الشرطة تأمين مبنى الكونغرس بعد الساعة الخامسة والنصف مساء (22:30 بتوقيت غرينتش)، واستأنف الأعضاء الاجتماع بعد قليل من الساعة الثامنة مساء (01:00 بتوقيت غرينتش اليوم الخميس) لمواصلة عملية التصديق على نتائج الانتخابات.