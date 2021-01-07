"الشيوخ الأمريكي" يستأنف جلسة التصديق على فوز بايدن

استأنف مجلس الشيوخ الأمريكي، ليل الأربعاء، جلسة المصادقة على انتخاب جو بايدن رئيسا للولايات المتحدة بعد ساعات من اقتحام أنصار للرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، مبنى الكابيتول وتعطيلهم الجلسة التي كان الكونغرس بمجلسيه قد استهلها لإقرار نتيجة الانتخابات.

واستهل نائب الرئيس مايك بنس الجلسة بالتنديد بـ“أعمال العنف“ التي شهدها مقر الكونغرس، والتعبير عن أسفه لهذا ”اليوم المظلم“.

وقال بنس: ”حتى بعد أعمال العنف والتخريب غير المسبوقين في مبنى الكابيتول هذا، ها هم ممثلو الشعب الأمريكي المنتخبون يجتمعون مرة أخرى في نفس اليوم للدفاع عن الدستور“.

وأكد بنس أنه جرى تأمين مبنى الكونغرس، ودعا مجلس الشيوخ إلى ”العودة إلى العمل“.