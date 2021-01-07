فيسبوك وتويتر وإنستغرام تجمد حسابات ترامب

جمدت مواقع فيسبوك وتويتر وأنستغراب، حسابات الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، في إجراءات غير مسبوقة لجأت إليها مواقع التواصل الاجتماعي بعد أعمال العنف التي شهدها الكابيتول الأربعاء.

وأعلن تويتر تجميد حساب ترامب لمدة 12 ساعة، وهدد بغلقه بشكل دائم إذا واصل انتهاك قواعد الاستخدام.

وقال تويتر في منشور إنه ”نتيجة للوضع العنيف غير المسبوق والمستمر في العاصمة واشنطن، فقد طلبنا من دونالد ترامب إزالة 3 تغريدات نشرت في وقت سابق اليوم بسبب الانتهاكات المتكررة والخطيرة لسياسة النزاهة المدنية“، محذراً من أنه ”إذا لم تتم إزالة التغريدات، فسيظل الحساب مغلقاً“.

من جانبه، أعلن فيسبوك أنه سيمنع صفحة ترامب من وضع منشورات لمدة 24 ساعة بسبب انتهاكات لسياسة الموقع.

بدوره، قال رئيس إنستغرام، إن الموقع سيعلق حساب ترامب 24 ساعة.

ونشر ترامب مقطع فيديو ناشد فيه أنصاره إثر اقتحامهم مقر الكونغرس ”العودة إلى ديارهم“، لكنه كرر مزاعمه بأن الانتخابات ”سُرقت“ منه.

وقال جاي روزين نائب رئيس فيسبوك للنزاهة، في تغريدة، إن شركة التواصل الاجتماعي حذفت الفيديو ”لأننا نعتقد أنه يسهم في زيادة مخاطر العنف الدائر بدلا من أن يقلصها“.

وقالت يوتيوب المملوكة لغوغل، إن الفيديو ينتهك سياستها المناهضة للمحتوى الذي يزعم أن ”تلاعبا واسع النطاق أو أخطاء قد غيرت نتيجة الانتخابات الأمريكية لعام 2020“.