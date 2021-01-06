مسؤول أمريكي: مبنى الكونغرس أصبح آمنا الآن

أكد مسؤول في مبنى الكونغرس الأمريكي، الأربعاء، أنه تم تأمين المبنى، بعد ساعات من اقتحامه من قبل أنصار الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب.

وقال المسؤول بول إيرفينج لأعضاء مجلس النواب، إن المبنى أصبح آمنا.

ونقلت ”رويترز“ عن شاهد، أن عشرات من أفراد الحرس الوطني المزودين بمعدات مكافحة الشغب، يتقدمون صوب المحتجين ويبعدونهم عن مبنى الكونغرس.

وبثت حسابات أمريكية على مواقع التواصل، صورا ومقاطع فيديو، تظهر تواجد قوات الـFBI و SWAT وقد تمركزت عند مدخل الكونغرس، فيما توجه آخروه نحول الداخل.

عناصر FBI و SWAT تدخل مبنى الكونغرس pic.twitter.com/KMpecG6fR4 — الانتخابات الامريكية (أمريكا اليوم) 🇺🇸 (@election2020P) January 6, 2021

ونقلت شبكة ”سي أن أن“ الأمريكية، عن رئيس شرطة واشنطن، أنه تم اعتقال 13 شخصا على الأقل من المحتجين، وضبط عدة أسلحة نارية.

وفي وقت سابق، أغلقت السلطات مبنى الكونغرس، إثر اختراق حشود تحتج على فوز الرئيس المنتخب جو بايدن، للحواجز الأمنية، أثناء مناقشة المجلس للتوثيق الرسمي لفوزه على الرئيس دونالد ترامب.

واقتحم محتجون مؤيدون للرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، الحواجز الأمنية المحيطة بالكونغرس، واعتلوا منصة وضعت من أجل تنصيب بايدن، بعد اشتباكات مع الشرطة قبل أن ينجحوا بالدخول إلى المبنى.