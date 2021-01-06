ترامب يدعو أنصاره للعودة إلى منازلهم.. وبايدن يطالب بإنهاء "حصار الكونغرس"

دعا الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب أنصاره إلى العودة لديارهم بعدما اقتحموا مبنى الكابيتول، وذلك بعد دقائق من تصريحات للرئيس المنتخب جو بايدن، طالبه فيها بالتدخل لإنهاء ما وصفه بـ“حصار الكونغرس“.

وقال ترامب في مقطع فيديو بثه على حسابه في تويتر: ”عليكم العودة إلى منازلكم الآن، لا بد أن يسود القانون والنظام“.

لكنه كرر مزاعمه بشأن تزوير الانتخابات الرئاسية، قائلا: ”الانتخابات شابها التزوير لكن علينا أن نحافظ على السلام.

من جانبه، طالب جو بايدن، دونالد ترامب، بالظهور على الهواء مباشرة والمطالبة بإنهاء ما وصفه بـ“حصار الكونغرس“.

وقال بايدن في كلمة له: الديمقراطية الأمريكية تتعرض لهجوم غير مسبوق، وعلى ترامب الظهور على الهواء مباشرة والمطالبة بإنهاء حصار الكونغرس“.

وأضاف أن ”المشاهد في مبنى الكونغرس تصل إلى حد التحريض، وينبغي أن تتوقف فورا“.

ودعا بايدن، ترامب، إلى أن يكون ”على قدر المسؤولية“.

وأغلقت السلطات الأمريكية مبنى الكونغرس الأمريكي (الكابيتول)، اليوم الأربعاء؛ إثر اختراق حشود تحتج على فوز الرئيس المنتخب جو بايدن للحواجز الأمنية، أثناء مناقشة المجلس للتوثيق الرسمي لفوزه على الرئيس دونالد ترامب.

واقتحم محتجون مؤيدون للرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، الحواجز الأمنية المحيطة بالكونغرس، واعتلوا منصة وضعت من أجل تنصيب بايدن، بعد اشتباكات مع الشرطة.