6 يناير

"بوليتيكو": بايدن يختار القاضي ميريك جارلاند وزيراً للعدل‎

"بوليتيكو": بايدن يختار القاضي ميري...

ذكرت صحيفة"بوليتيكو"، نقلا عن مصدرين مطلعين على القرار، أن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن اختار القاضي ميريك جارلاند ليشغل منصب وزير العدل في إدارته.

المصدر: رويترز

تاريخ النشر:
تاريخ التحديث:

ذكرت صحيفة“بوليتيكو“، نقلا عن مصدرين مطلعين على القرار، أن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن اختار القاضي ميريك جارلاند ليشغل منصب وزير العدل في إدارته.