"بوليتيكو": بايدن يختار القاضي ميريك جارلاند وزيراً للعدل‎

إرم نيوز – موقع إخباري، عربي، سياسي، اقتصادي، اجتماعي، ثقافي، رياضي، مستقل

ذكرت صحيفة"بوليتيكو"، نقلا عن مصدرين مطلعين على القرار، أن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن اختار القاضي ميريك جارلاند ليشغل منصب وزير العدل في إدارته.