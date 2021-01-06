ترامب يدعو أنصاره للزحف نحو الكونغرس

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، حشدا من أنصاره إلى الزحف نحو مبنى الكونغرس، مجددا التأكيد مرة أخرى على أن الانتخابات التي فاز بها جو بايدن مزورة.

وأضاف ترامب، خلال تجمع ممول من حملته الانتخابية في متنزه قرب البيت الأبيض: ”لن نستسلم أبدا ولن نعترف بالهزيمة“، وقال دون تقديم أدلة: إن ”مئات الآلاف“ حاضرون. وتابع قائلا: ”سنوقف السرقة“.

واحتشد ألوف من أنصار دونالد ترامب، بينهم أعضاء في جماعات يمينية متطرفة، في واشنطن للاحتجاج على اجتماع الكونغرس، اليوم الأربعاء، للتصديق على فوز جو بايدن بالانتخابات الرئاسية التي أُجريت في شهر نوفمبر.

وحمّس إريك ترامب، أحد أبناء دونالد ترامب، الحشود التي تلوح بأعلام بالتطرق لنظريات مؤامرة لا أساس لها.

وقال إريك ترامب سائلا الحشود: ”هل يوجد أي شخص هنا يعتقد بالفعل أن جو بايدن فاز بالانتخابات“.. فرد المحتشدون صائحين: ”لا“.

وصادقت كل الولايات الأمريكية على أن بايدن، الديمقراطي، فاز بالانتخابات بعدد 306 أصوات في المجمع الانتخابي مقابل 232 صوتا لترامب. وتعثرت جهود ترامب للتشكيك في فوز بايدن في المحاكم في أنحاء البلاد.

وأردف إريك ترامب: ”لا يهم. بوسعهم أن يكذبوا، بوسعهم أن يغشوا، بوسعهم أن يسرقوا. أبي بدأ حركة، وهذه الحركة لن تموت أبدا“.

ومن المقرر أن يصادق الكونغرس على فوز بايدن اليوم الأربعاء.

وطلبت الشرطة من المحتجين عدم إحضار أسلحتهم إلى واشنطن التي تطبق بعض أشد قوانين الأسلحة صرامة في البلاد، وتحظر حمل الأسلحة النارية بشكل علني.

وقد حاول أنصار ترامب، مساء أمس الثلاثاء، الوصول إلى ساحة (حياة السود مهمة) في واشنطن، لكن شرطة مكافحة الشغب منعتهم باستخدام رذاذ الفلفل والهراوات.