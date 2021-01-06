الديمقراطي "وارنوك" يعلن فوزه بأحد مقعدي جورجيا في مجلس الشيوخ الأمريكي‎

أعلن المرشح الديمقراطي لمجلس الشيوخ الأمريكي ”رافايل وارنوك“، فجر الأربعاء، فوزه على السناتورة الجمهورية المنتهية ولايتها ”كيلي لوفلر“ في الانتخابات الفرعية التي جرت في جورجيا لمقعدي الولاية بمجلس الشيوخ.

وقال وارنوك في مقطع فيديو على الإنترنت ”أنا فخور بالثقة التي منحتموها لي، وأعدكم هذه الليلة بأنني سأذهب إلى مجلس الشيوخ للعمل من أجل جورجيا كلها، أيا كان من أدليتم بأصواتكم له في هذه الانتخابات“.

ولم تعلن السلطات ولا وسائل الإعلام الكبرى حتى الآن الفائز في هذه الانتخابات التي شهدت منافسة شديدة، والتي ستحسم الغالبية في مجلس الشيوخ مع تولي الرئيس المنتخب جو بايدن مهامه في 20 كانون الثاني/ يناير الجاري، كما أن ”لوفلر“ لم تقر بهزيمتها.