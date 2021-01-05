إيران تتعهد "برد حاسم" على أي تحرك إسرائيلي ضدها

ذكرت وكالة أنباء مقربة من الحرس الثوري أن إيران قالت، اليوم الثلاثاء، إنها ستوجه ”ردا حاسما“ على أي تحرك إسرائيلي ضدها، وذلك بعد أن قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن تل أبيب لن تسمح لطهران بتطوير أسلحة نووية.

ونقلت وكالة ”نور“ الإيرانية للأنباء عن مسؤول أمني لم تذكر اسمه قوله ”هذا النظام (إسرائيل) يجب أن يعرف أن أي عدوان على مصالح إيران وأمنها من أي جهة وبأي شكل، سواء أعلن (إسرائيل) المسؤولية عنه أو نفى، سيُواجه برد حاسم من إيران ضد هذا النظام“.

وكانت إيران قد قالت أمس الاثنين إنها استأنفت تخصيب اليورانيوم بنسبة نقاء 20% في منشأة نووية، وهي خطوة تتزامن مع تصاعد التوتر بينها وبين الولايات المتحدة في الأيام الأخيرة لولاية الرئيس دونالد ترامب.

وهذا القرار هو الأحدث في عدة انتهاكات إيرانية للاتفاق النووي الذي أبرمته طهران مع قوى عالمية في 2015.

وقال نتنياهو إن هدف هذه الخطوة هو تطوير أسلحة نووية وإن إسرائيل لن تسمح أبدا لطهران بذلك. وتقول إيران إنها لم تسع قط لامتلاك أسلحة نووية.

وعلى صعيد منفصل قدمت إيران، اليوم الثلاثاء، مزيدا من التفاصيل عن قرارها الخاص بالتخصيب قائلة إن لديها القدرة على إنتاج ما يصل إلى 9كغم من اليورانيوم المخصب بنسبة نقاء 20% شهريا.

وأفادت وسائل إعلام حكومية أن علي أكبر صالحي، رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، قال ”ننتج في الوقت الحاضر 17 إلى 20 غراما من اليورانيوم المخصب بنسبة نقاء 20% كل ساعة. لدينا طاقة إنتاجية شهرية من 8-9كغم للوصول إلى 120 كغم المنصوص عليها في القانون“.

وقرار تخصيب اليورانيوم حتى درجة نقاء 20% كان أحد التحركات العديدة المذكورة في قانون أقره البرلمان الإيراني، الذي يهيمن عليه المتشددون، الشهر الماضي ردا على مقتل أكبر عالم نووي في البلاد والذي حمّلت طهران إسرائيل المسؤولية عنه.

وبدأت طهران تقليص التزاماتها بالاتفاق النووي تدريجيا في 2019 ردا على انسحاب ترامب منه في 2018 وإعادة فرض العقوبات الأمريكية التي رُفعت بموجبه.