إيران تعتزم حجب خدمة "إنستغرام لايف...

كشفت وكالة إيرانية مقربة من الدوائر الأمنية، مساء الاثنين، عن عزم السلطات حجب خدمة البث المباشر ”إنستغرام لايف“، بذريعة استخدام هذه الخدمة من مراهقين إيرانيين.

وذكرت وكالة أنباء ”اسكان نيوز“ الإيرانية في تقرير لها إنه ”السلطات الإيرانية تعتزم حجب خدمة البث المباشر من تطبيق انستغرام بسبب قيام مراهق يبلغ من العمر 14 عاماً باستخدام هذه الخدمة“.

وأشارت الوكالة إلى ”أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيرانية عارضت الموضوع لأسباب اقتصادية“، مضيفة إلى أنه ”مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية المقررة في منتصف العام الجاري، سوف تشتد الضغوط من أجل حجب تطبيق انستغرام بالكامل“.

من جانبه، قال عضو البرلمان الإيراني، رضا خواه، إنه ”يجب أن نحد من عرض النطاق الترددي للشبكات الاجتماعية الأجنبية مثل انستغرام“.

بينما شدد عضو البرلمان عن مدينة يزد، محمد صالح جوكار، إنه ”من الخطأ تماماً حجب تطبيق تلغرام وترك الانستغرام مفتوحاً، فأي نوع من الحجب هذا“.

بدوره، سخر الناشط السياسي الإصلاحي في إيران ”محمد مهاجري“ في تغريدة له عبر ”تويتر“ مساء الاثنين، ونقلها موقع ”سحام نيوز“، منتقداً عزم السلطات حجب خدمة البث المباشر في انستغرام، وقال ”الحجب الكامل أفضل من إثارة غضب الناس وإطلاق الشتائم عندما تقوم بالحد من الانترنت وحجب بعض خدمات التطبيقات“.

وأضاف محمد مهاجري مخاطباً السلطات في بلاده ”لماذا لا تفصلوا إيران عن الانترنت وتتخلصون من ذلك، حتى نصبح مثل كوريا الشمالية“.

وفي آخر إحصائيات جرى نشرها في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بشأن عدد مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي، حيث بلغ عدد مستخدمي تلغرام 49 مليونا رغم حجبه منذ عام 2018، فيما بلغ عدد مستخدمي انستغرام 47 مليون، وبلغ عدد مستخدمي تويتر مليوني شخصاً.

وتحجب السلطات الإيرانية منذ عام 2009 منصات تويتر وفيسبوك ويوتيوب وغيرها، فيما أقدمت في عام 2018 على حجب تلغرام عقب احتجاجات عارمة.