عراقجي: إيران اتخذت قرارها بالعيش دون الاتفاق النووي

قال كبير المفاوضين الإيرانيين نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية، عباس عراقجي، إن ”الغرب مخدوع وعليه أن يدرك أن إيران اتخذت قرارها بالعيش دون الاتفاق النووي“، مشيرا إلى أن طهران ليست متحمسة لعودة الولايات المتحدة للاتفاق النووي الذي انسحبت منه في عهد الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب.

وقال عراقجي في مقابلة مع التلفزيون الإيراني في وقت متأخر من مساء الاثنين، “ لسنا متحمسين لعودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي“، مضيفاً إن ”بدء طهران بعملية تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% لا يعني الانسحاب من هذه الصفقة النووية“.

ولفت عراقجي إلى أن ”إيران لم تتخل عن التزاماتها النووية منذ بداية التوقيع على الاتفاق ولم تغادر طاولة المفاوضات“، مبينا إن ”إحياء الاتفاق النووي مرة أخرى يحتاج إلى رفع العقوبات خصوصاً التي جرى وضعها في الأربع سنوات الأخيرة“.

وبشأن إمكانية عودة حكومة الرئيس الأمريكي المقبل جو بايدن إلى الاتفاق النووي، قال ”إذا عاد الطرف الآخر إلى ظروف التنفيذ لهذا الاتفاق، فسنقوم باتخاذ القرار المناسب“.

ونبه نائب وزير الخارجية الإيراني إلى أن ”إحدى الخدمات التي قدمها ترامب إلى إيران من انسحابه من الاتفاق النووي هو جعلنا نعيش تجربة العيش باقتصاد خال من الاعتماد على النفط، لكن لا يمكن أن ننكر ضغوط العقوبات“.

وجدد المسؤول الإيراني رفض بلاده لأي شروط تضعها الولايات المتحدة لعودتها للاتفاق النووي، وقال ”إيران لديها اعتبارات وشروط لعودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق“.

وعن إمكانية أن تعمل إيران على تطوير الأسلحة النووية، قال عباس عراقجي ”لا مكان للأسلحة النووية في برنامج الدفاع الإيراني“ على حد زعمه.

واعتبرت الولايات المتحدة إعلان إيران بدء عملية تخصيب اليورانيوم بنسبة 20%، بأنها شكل من أشكال ”الابتزاز النووي“.