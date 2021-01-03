إعادة انتخاب نانسي بيلوسي رئيسة لمجلس النواب الأمريكي

المصدر: أ ف ب

أعاد مجلس النواب الأمريكي، الأحد، انتخاب الديمقراطية نانسي بيلوسي رئيسة له، بأغلبية ضئيلة (216 مقابل 208) خلال الجلسة الأولى للكونغرس الـ117.

وبيلوسي (80 عامًا) المتحدرة من كاليفورنيا والتي كانت الخصم الرئيس لدونالد ترامب خلال السنتين الماضيتين، تعود لتولّي منصبها لمدة سنتين رغم ممانعة بعض الأصوات اليسارية في حزبها.

وحصلت بيلوسي على 216 صوتا مقابل 209 لمنافسها الجمهوري كيفين مكارثي. وأعطى جميع الجمهوريين الذين كانوا حاضرين أصواتهم لهذا الأخير، بينما لم يعط خمسة ديموقراطيين أصواتهم لبيلوسي.

وتم تجديد المقاعد البالغ عددها 435 في مجلس النواب بشكل متزامن مع الانتخابات الرئاسية.

وتبقى الأغلبية في مجلس الشيوخ معلّقة في الوقت الحالي بانتظار انتخابات فرعية في جورجيا، سيتقرر على أثرها ميزان القوى في واشنطن مع بدء ولاية الرئيس الديموقراطي المنتخب جو بايدن الذي يتولى منصبه في 20 كانون الثاني/يناير.

وستكون هذه رابع ولاية لبيلوسي، وهي أول امرأة في تاريخ الولايات المتحدة تشغل هذا المنصب المهم.