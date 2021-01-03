محللون: اغتيال سليماني ضربة قاصمة للنفوذ الإيراني في المنطقة

مع مرور عام على اغتيال الجنرال الإيراني البارز قاسم سليماني، ناقش محللون سياسيون ما آل إليه المشروع السياسي والعسكري الإيراني في منطقة الشرق الأوسط، ومدى انحسار ما يُعرف بـ“العمق الاستراتيجي“ لطهران عقب فقدانها قائدا بحجم سليماني.

وقال المحلل الإيراني أحمد رأفت، إن ”القضاء على سليماني يُعد أحد أهم الضربات، التي أصابت السياسة الإقليمية الإيرانية، تلك السياسة التي لم تخطط لها أو تقودها الحكومة أو وزارة الخارجية في طهران، وإنما السياسة التي كان يتحكم بها قائد فيلق القدس السابق سليماني“.

وأضاف في مقاله المنشور الأحد على موقع صحيفة ”كيهان.لندن“، أن ”قاسم سليماني كان مسؤولا عن السياسة الأكثر أهمية لدّى جمهورية إيران؛ وهي سياسة دعم محور المقاومة أو ما تُسمى في أدبيات النظام الإيراني بتدعيم العمق الاستراتيجي“.

سياسة التوترات

وأوضح المحلل الإيراني أن ”السياسة التي كان يقودها سليماني لم تكن تهدف إلى زيادة الأنشطة الاقتصادية أو الممرات الدبلوماسية لصالح طهران، وإنما كانت سياسة تقوم على إثارة التوترات وحتى المواجهة العسكرية؛ وهو الأمر الذي أعلنه سليماني في إحدى خطبه بأن الحرب هي أساس لتصدير ثورتنا“.

وأكد أن ”إيران قبل رحيل سليماني وحتى بعد اغتياله بشكل خاص كانت تعمل على تصويره كبطل قومي وإسلامي، في محاولة من النظام لتصدير سليماني للعب دور المحافظ على الأمن يتعدى حتى الحدود الإيرانية، وذلك عبر قيادته فيلق القدس التابع لقوات الحرس الثوري“.

وبين المحلل الإيراني أن ”مرور الزمن كشف أن سليماني وسياساته في منطقة الشرق الأوسط لم تُجلب لإيران سوى انعدام الاستقرار، وكذلك لدول غير إيران، بحيث إذا كان سليماني حيا، وسقط النظام الإيراني، لكان اليوم يُحاكم دوليا في جرائم ضد البشرية كالحرب في سوريا، وإرسال أطفال أفغان إلى المعارك المسلحة“.

وبخصوص انحسار النفوذ الإيراني في منطقة الشرق الأوسط عقب اغتيال قاسم سليماني، يعتقد المحلل رأفت أن ”نفوذ الجمهورية الإسلامية في دول المنطقة انحسر بشدة بعد اغتيال سليماني؛ إذ إن القضاء على سليماني بصفته الرجل الأول لدى إيران في المعادلات الإقليمية أصاب هذه المعادلات بتراجع شديد“.

واعتبر أن ”خليفة سليماني في قيادة فيلق القدس، وهو الجنرال إسماعيل قاآني لا يُدرك أوضاع المنطقة بشكل كافِ، فضلا عن عدم قدرته على إدارة العلاقات بين طهران والجماعات المسلحة المؤيدة للنظام الإيراني في المنطقة“.

وذكر أن ”الأزمات المالية التي تؤرق إيران عن طريق العقوبات الأمريكية، بجانب ثورات الشعوب في لبنان والعراق ضد التدخلات الإيرانية تُمثل دلائل واضحة على انحسار نفوذ إيران وتراجع عمقها الاستراتيجي في هذه الدول“.

حول الموقف العسكري الإيراني في سوريا، أشار المحلل رأفت إلى أن ”قوات الحرس الثوري المتركزة في سوريا تلقت خسائر ميدانية كبيرة بعد اغتيال قاسم سليماني، في ظل الغارات المتعاقبة للمقاتلات الإسرائيلية“.

مرحلة الحضيض

من جهته، سلط الكاتب والمحلل الإيراني البارز مجيد محمدي الضوء على مساعي النظام الإيراني لترميم صورة أجهزته الأمنية والعسكرية، ومعالجة آثار اغتيال سليماني على مستوى الداخل الإيراني وكذلك الإقليمي.

وقال في مقاله المنشور يوم الأحد على موقع صحيفة ”الاندبندت“ في نسختها الفارسية، إن ”حجم الحملة الإعلامية التي يقودها النظام الإيراني عن شخص سليماني ضخم للغاية، وذلك لأن سليماني كان يلعب الدور الأهم في تحريك آلة القمع داخل إيران، وأيضا التوترات الأمنية في الخارج لصالح طهران“.

وأضاف الأكاديمي في علم الاجتماع أن ”مقتل سليماني أصاب الأجهزة الأمنية العسكرية وتحديدا فيلق القدس بضربة قاصمة، بل وأظهر حجم الأزمات التي يعانيها النظام الإيراني في الداخل“.

وأوضح محمدي أن ”النظام الإيراني طيلة فترة قيادة المرشد، علي خامنئي يعاني من 4 أزمات رئيسة وهي: الشرعية، والقوة، والشعبية ونجاح الإدارة؛ ولهذا فإن إيران مدينة لأجهزتها الأمنية والعسكرية بأي إنجازات، خاصة تلك التي تضمن بقائها في الداخل، أو التي تدعم نفوذها في الخارج“.

ولفت إلى أن ”شعبية رجال الدين وقادة الحرس الثوري بصفتهم الطبقتين الرئيستين في نظام الحُكم الإيراني تُعاني من تراجع شديد عند الشعب الإيراني، بل ووصلت إلى مرحلة الحضيض؛ إذ يرى الإيرانيون هذه الطبقة الحاكمة وأبنائهم وحتى مؤيديهم كأكثر الطبقات فسادا في بلادهم“.

وأكد محمدي أن ”سليماني بصفته أبرز قادة الحرس الثوري خلال العقود الأخيرة، فإن نظرة الإيرانيين تجاه هذا الشخص وهو ينفق أموالهم في سائر مناطق الشرق الأوسط أصبحت نموذجا لشعبية النظام الإيراني عند مواطنيه“.

واعتبر أن ”تمسك إيران بصورة قاسم سليماني القوية حتى الآن بغرض زيادة شعبية النظام في الداخل ونفوذه في الخارج تشبه علاج المريض بالوهم وانتظار المعجزة؛ إذ تُقدم أجهزة النظام الإيراني سواء الإعلامية أو حتى الأمنية هذه الصورة للمواطنين كدواء ساحر يقضي على أزماتهم، بينما هذا الدواء ليس سوى وهم“.

الأموال السوداء

وفي رأى تحليلي آخر، كشفت الكاتبة والمحللة الإيرانية، سولماز ايكدر عن ”سياسة النظام الإيراني للحفاظ على عمقه الاستراتيجي عبر الأموال السوداء“؛ في إشارة إلى تمويل طهران لجماعات مسلحة في المنطقة.

وأضافت في مقالها المنشور على موقع ”زيتون“ التحليلي الذي جاء بعنوان: ”الحرس الثوري والحفاظ على العمق الاستراتيجي عبر الأموال السوداء“، أنه ”بحسب تقارير استخباراتية فإن إيران كانت تُقدم مساعدات وتمويل ضخم للجماعات خاصة في لبنان وقطاع غزة، إلا أن هذا التمويل قد تراجع بشكل كبير مؤخرًا“.

وأشارت ايكدر إلى أن مصدر الأموال الإيرانية وتمويل حزب الله اللبناني وحماس في غزة ”كان قاسم سليماني، إذ عمل النظام في طهران على إخفاء مصادر هذه الأموال، وسط احتمالات بتقديم سليماني مصادر شخصية في تمويل هذه الجماعات“.

وبينت المحللة الإيرانية أن ”اغتيال سليماني قد أصاب التمويل الإيراني لهذه الجماعات بضربة كبرى، بل إن هذا التراجع طال كذلك تمويل طهران لجماعات خارج الشرق الأوسط، ومنها في البرازيل“.

وكشفت ايكدر أن ”إيران في حقبة سليماني كانت تُمول طوائف لبنانية كانت قد هاجرت من لبنان إبان حُكم الدولة العثمانية إلى دول أمريكا اللاتينية؛ وذلك لكي تعزز هذه الطوائف النفوذ الإيراني في أمريكا اللاتينية، حتى أن هذه الطوائف متورطة في عمليات تهريب مخدرات وغسيل أموال“.