أمريكا.. رفض دعوى عضو في الكونغرس لإبطال نتيجة الانتخابات‎ الرئاسية

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رفضت محكمة استئناف أمريكية أمس السبت، طلب أحد أعضاء الكونغرس الجمهوريين يتيح لنائب الرئيس مايك بنس إلغاء فوز الرئيس المنتخب جو بايدن بالانتخابات الرئاسية. وأيدت