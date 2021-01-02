ارتفاع وفيات حوادث الطيران في 2020 رغم تراجع عدد الحوادث والرحلات

قالت شركة استشارات هولندية يوم الجمعة إن عدد قتلى حوادث الطيران التجاري الكبيرة في 2020 زاد مسجلا 299 فردا بأنحاء العالم حتى مع تراجع عدد الحوادث بأكثر من 50 بالمئة.

وذكرت شركة ”تو سيفينتي“ لاستشارات الطيران أنها سجلت 40 حادثة مرتبطة بطائرات ركاب تجارية كبيرة في 2020 خمس منها مميتة ما أسفر عن 299 قتيلا. ووقعت 86 حادثة في 2019 ثمان منها فتاكة مما أسفر عن 257 قتيلا.

وأوضحت الشركة أن الطائرات التجارية الكبيرة سجلت 0.27 حادثة فتاكة لكل مليون رحلة خلال العام الماضي أو حادثة فتاكة واحدة لكل 3.7 مليون رحلة ارتفاعا من 0.18 رحلة مميتة لكل مليون رحلة طيران في 2019.

ويأتي التراجع في عدد حوادث التحطم وسط تراجع حاد في عدد الرحلات نتيجة جائحة فيروس كورونا.

وذكر موقع فلايت رادار24 أن عدد الرحلات التجارية التي تتبعها في أنحاء العالم خلال العام الماضي تراجع بنسبة 42 بالمئة إلى 24.4 مليون.

وكان أكثر من نصف الوفيات الإجمالية المسجلة في تقرير تو سيفينتي على متن طائرة أوكرانية أسقطت في المجال الجوي الإيراني في يناير كانون الثاني وعددهم 176.

ووقع ثاني أكبر الحوادث فتكا في مايو أيار عندما تحطمت طائرة باكستانية مما أسفر عن مقتل 98.