مسؤول أمريكي: البحرية الإيرانية رفعت مستويات التأهب في الخليج

قال مسؤول أمريكي، اليوم الجمعة، إن القوات البحرية الإيرانية في الخليج رفعت مستويات استعدادها خلال الـ 48 ساعة الماضية.

وقال المسؤول المُطلع على أحدث المعلومات الاستخباراتية، إنه ليس من الواضح ما إذا كانت تحركات الإيرانيين ”دفاعية“؛ لأنهم يتوقعون هجومًا أمريكيًا محتملاً، أو أنها إشارات إلى أن الإيرانيين يستعدون لعمليات في الخليج ضد الولايات المتحدة.

وأشار المسؤول، بحسب ما نقلته شبكة سي إن إن الأمريكية، إلى أن أحد المؤشرات الرئيسية لذلك هو أن عددًا من السفن العسكرية الإيرانية لم تعد في الميناء ولكنها في البحر.

ورفض المسؤول الإدلاء بتفاصيل محددة بشأن التحركات الإيرانية بسبب حساسية الموقف، لذلك لا يُعرف علنًا مدى اتساع الاستعداد المتزايد، أو النوايا الإيرانية.

لكن الولايات المتحدة لا تعتقد أن التحركات العسكرية الإيرانية مجرد تدريب في البحر.

وغالبًا ما تباينت جاهزية القوات العسكرية الإيرانية بمرور الوقت.

وتمتلك الولايات المتحدة حاليًا عدة سفن حربية سطحية في الخليج العربي قادرة على إطلاق صواريخ توماهوك.

وهناك 40 إلى 50 ألف عسكري أمريكي منتشرون في جميع أنحاء المنطقة، لكن العديد منهم ليسوا في أدوار قتالية مباشرة.

وهناك أيضًا سرب من طائرات F-16 في المنطقة، لكن تم أمر حاملة الطائرات يو اس اس نيمتز USS Nimitz بالعودة إلى المنطقة من قبل وزير الدفاع الأمريكي بالإنابة كريستوفر ميللر.