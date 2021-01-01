قائد فيلق القدس الإيراني: الرد على اغتيال سليماني قد يتم من داخل أمريكا

هدد قائد فيلق القدس، التابع للحرس الثوري الإيراني، الجنرال إسماعيل قاآني، اليوم الجمعة، بـ“الانتقام“ لدماء سلفه قاسم سليماني من داخل الولايات المتحدة، على حد تعبيره.

وتحل في الثالث من الشهر الجاري ذكرى مقتل الجنرال قاسم سليماني بقصف نفذته طائرة أمريكية مسيرة، قرب مطار بغداد الدولي، في حادثة كادت تؤدي إلى اندلاع صراع مسلح بين واشنطن وطهران.

وقال الجنرال قاآني في كلمة له أمام فعالية لإحياء الذكرى بجامعة طهران: ”اغتيال سليماني فتح الباب أمام أبناء الأمة للانتقام الذي قد يتم على أيدي أشخاص من داخل الولايات المتحدة الأمريكية“.

وأضاف الجنرال قاآني مخاطبا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: ”أنتم فتحتم طريقا لكل الأحرار للانتقام من فعلتكم الشنيعة باغتيال قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس“.

من جهته، قال رئيس السلطة القضائية الإيرانية، إبراهيم رئيسي، في كلمته أمام المشاركين بالمناسبة: إن ”من أمر و نفذ اغتيال قاسم سليماني لن ينعم بالأمن أبدا أينما يكون“.

وأضاف: ”من ارتكب جريمة اغتيال قاسم سليماني سيتلقى انتقاما قاسيا من الأمة الإسلامية وجبهة المقاومة (حلفاء إيران).. إخراج القوات الأمريكية من المنطقة، وملاحقة مرتكبي العملية قضائيا وقانونيا من أشكال الانتقام لاغتيال قاسم سليماني“.