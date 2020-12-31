إيران تخصص 150 ألف دولار تعويضا لضحايا الطائرة الأوكرانية.. وكييف تحتج

المصدر: أ ف ب

أعلنت كييف، الخميس، احتجاجها على تخصيص طهران مبلغ 150 ألف دولار، كتعويض لكل أسرة من أسر ضحايا الطائرة الأوكرانية التي أسقطتها إيران قبل نحو عام، ما أسفر عن مقتل أكثر من 175 شخصا.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية في إيران (إرنا) عن المعاونية القانونية لرئاسة الجمهورية، أن الحكومة أقرت خلال اجتماعها الأسبوعي ”تخصيص 150 ألف دولار أو ما يعادلها باليورو لكل من ضحايا تحطم الطائرة الأوكرانية والتي سيتم تسديدها لذويهم“.

لكن كييف اعتبرت أن قيمة التعويضات ”يجب أن تخضع للتفاوض“، مشددة على ضرورة ”تحديد سبب المأساة ومحاسبة المسؤولين عنها قضائيا“.

وأفادت وزارة الخارجية الأوكرانية بأنها لا تزال تنتظر تسلم ”مسودة تقرير تقني“ من طهران حول ظروف إسقاط الطائرة، وهو التزام لم تف به إيران.

وقال المتحدث باسم الخارجية أوليغ نيكولينكو إن ”هذا الوضع على وجه الخصوص غير مقبول على الإطلاق لأننا نتحدث هنا عن مصير أشخاص أبرياء“.

وتحطمت طائرة ”بوينغ“ تابعة للخطوط الجوية الأوكرانية بعيد إقلاعها من طهران متجهة إلى كييف في الثامن من كانون الثاني/ يناير 2020، ما أسفر عن مقتل 176 شخصا كانوا على متنها غالبيتهم من الإيرانيين والكنديين، والعديد منهم من حملة الجنسيتين.

وأقرت القوات المسلحة الإيرانية بعد 3 أيام، بأن الطائرة أسقطت عن طريق ”الخطأ“، وذلك في ظل توتر متصاعد بين طهران وواشنطن.

وكان الدفاع الجوي الإيراني في حال تأهب تلك الليلة، بعد قصف صاروخي إيراني استهدف قاعدتين عسكريتين في العراق يتواجد فيهما جنود أمريكيون، ردا على قيام واشنطن قبل أيام من ذلك باغتيال الجنرال قاسم سليماني بضربة جوية في بغداد.