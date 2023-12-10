لماذا تسعى الصين لتقويض النفوذ الروسي في آسيا الوسطى؟

تتحدّى الصين النفوذ الروسي بشكل واضح في آسيا الوسطى، وهو ما يخلق تحوّلًا في ديناميكيات السلطة لمشهد جيوسياسي غاية في التعقيد، وفق تحليل لأكاديمي فرنسي.

ويُلقي إيمانويل لينكوت، عالم الصينيات والأستاذ في المعهد الكاثوليكي بباريس، الضوء على هذا السيناريو في مقابلة حصرية مع صحيفة "لوفيجارو".

دور متنام للصين

ويشير لينكوت إلى أن الصين تنظر إلى آسيا الوسطى باعتبارها منطقة حاسمة بالنسبة للمخاوف الأمنية والتوسّع الاقتصادي، ويسبق هذا المنظور الحرب الأوكرانية، إذ أكدت بكين منذ فترة طويلة على الروابط التاريخية بين آسيا الوسطى والصين، وأصبحت الأهمية الإستراتيجية لشينجيانغ، أو منطقة الأويغور، واضحة بعد انهيار الاتحاد السوفيتي في عام 1991؛ ما أتاح للصين الوصول إلى منطقة آسيا الوسطى بأكملها.