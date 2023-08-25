بريطانيا: مقتل بريغوجين "مرجح جدًا" لكن لا دليل حتى الآن

قالت وزارة الدفاع البريطانية، اليوم الجمعة، إنه ليس هناك دليل قاطع حتى الآن على أن رئيس مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة، يفجيني بريغوجين، كان على متن الطائرة التي تحطمت وقتل جميع ركابها هذا الأسبوع، لكن وفاته "مرجحة جدًا".

وقالت السلطات الروسية إن بريغوجين كان مدرجًا ضمن ركاب الطائرة التي سقطت شمال غربي موسكو، مساء الأربعاء الماضي، بعد شهرين من قيادته تمردًا فاشلًا على قادة الجيش.

وفتحت السلطات الروسية تحقيقًا في الحادث، لكنها لم تؤكد رسميًا هوية الجثث العشر التي تم انتشالها من بين حطام الطائرة.