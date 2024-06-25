تولى الدفاع عن باخموت.. من هو القائد الجديد للقوات المشتركة الأوكرانية؟

من هو غناتوف؟

المعلومات عن القائد الجديد غناتوف شحيحة، لكن ما توافر منها يشير إلى أنه كان قبل تسلمه المنصب الجديد، نائب قائد قيادة "العمليات الجنوبية" التي تسلمها في العام 2022.

وقبل ذلك تولى قيادة عمليات المنطقة الشرقية في أوكرانيا وهي موطن الصراع مع روسيا.

دخل الخدمة العسكرية العام 2001، بعد أن تخرج من معهد خاركيف لقوات الدبابات.

تدرج في السلم العسكري، وفي عام 2015 حصل على رتبة مقدم، وبعد 3 سنوات أصبح عقيدًا، وحصل غناتوف على رتبة عميد في 17 يونيو 2022.