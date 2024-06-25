تولى الدفاع عن باخموت.. من هو القائد الجديد للقوات المشتركة الأوكرانية؟
عيّن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الجنرال أندريه غناتوف، قائدًا للقوات المشتركة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.
جاء ذلك، بعد أن أعلن زيلينسكي في قرار مفاجئ، اليوم الثلاثاء، إعفاء قائد القوات المشتركة الفريق يوري سودول من مهامه.
ولم يكشف الرئيس خلال تسجيل مصور أعلن فيه عن قراره، الأسباب التي دفعته لإقالة هذا الضابط من مركزه الرفيع، لكن تقارير عدة بدأت بالظهور منذ أشهر اتهمت سودول بعدد من الإخفاقات على الجبهة.
من هو غناتوف؟
المعلومات عن القائد الجديد غناتوف شحيحة، لكن ما توافر منها يشير إلى أنه كان قبل تسلمه المنصب الجديد، نائب قائد قيادة "العمليات الجنوبية" التي تسلمها في العام 2022.
وقبل ذلك تولى قيادة عمليات المنطقة الشرقية في أوكرانيا وهي موطن الصراع مع روسيا.
دخل الخدمة العسكرية العام 2001، بعد أن تخرج من معهد خاركيف لقوات الدبابات.
تدرج في السلم العسكري، وفي عام 2015 حصل على رتبة مقدم، وبعد 3 سنوات أصبح عقيدًا، وحصل غناتوف على رتبة عميد في 17 يونيو 2022.
كان من بين الضباط الذين شكلوا وحدات من سلاح مشاة البحرية المتجدد، وهي تتألف من تلك الأجزاء التي غادرت شبه جزيرة القرم بعد أن سيطرت عليها روسيا العام 2014.
وترأس أندريه غناتوف اللواء البحري المنفصل رقم 36 في الفترة من 2016 إلى 2018، وبعد ذلك تولى قيادة نفس اللواء حتى عام 2021.
وبعد الحرب مع روسيا، تولى الدفاع عن العديد من النقاط الساخنة، وحل محل الجنرال دميترو مارشينكو، الذي قاد الدفاع عن مقاطعة ميكولايف جنوب أوكرانيا.
في العام نفسه، تولى مسؤولية العمليات في خيرسون جنوبي أوكرانيا، وتولى الدفاع عن مدينة باخموت في إقليم دونيتسك التي سيطرت عليها القوات الروسية في مايو/أيار 2023.
وحسب تقارير أوكرانية، فإن غناتوف كان من ضمن المسؤولين العسكريين الذين ساهموا في إبعاد القوات المسلحة الأوكرانية عن النموذج السوفييتي، سواء فيما يتعلق بالزي الرسمي والرموز أو بالمذاهب القتالية.