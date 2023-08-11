رغم دعم "إيكواس".. موسكو تحذر من التدخل العسكري في النيجر

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، في بيان، دعمها لجهود المجموعة الاقتصادية لغرب دول إفريقيا "ايكواس" في إيجاد حل لأزمة النيجر.

وكانت النيجر قد شهدت في أواخر يوليو الماضي، انقلابا ضد الرئيس المنتخب، محمد بازوم، من قبل الحرس الرئاسي بالبلد الإفريقي، في خطوة قوبلت بتنديد واسع.

وجاء في بيان نشر على موقع الخارجية الروسية أن "الطريقة العسكرية لحل الأزمة في النيجر يمكن أن تؤدي إلى مواجهة مطولة في هذا البلد، فضلا عن زعزعة حادة للوضع في منطقة الصحراء والساحل".

وأشارت الخارجية الروسية في بيانها لدعم جهود مجموعة "إيكواس" وقالت في بيانها: "روسيا تدعم جهود الوساطة التي تقوم بها المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا بهدف إيجاد سبل للخروج من الأزمة الحالية".