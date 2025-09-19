هآرتس: العشرات يتظاهرون في غلاف غزة ضد مواصلة الحرب والشرطة تعتقل 4 مشاركين

ترامب يصنف عمدة لندن صادق خان ضمن قائمة "الأسوأ في العالم"

الملك تشارلز الثالث والرئيس الأمريكي دونالد ترامبالمصدر: رويترز
إرم نيوز
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه "لم يرد" مشاركة العمدة صادق خان في الفعاليات خلال زيارته الرسمية الثانية للمملكة المتحدة، حيث تصاعد خلافه مع عمدة لندن بوصفه أنه "بين أسوأ العمد في العالم".

وزعم الرئيس الأمريكي أن خان كان أراد الحضور، "ولكنني طلبت عدم حضوره"، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الألمانية عن وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا).

 وتعتبر هذه التصريحات الأحدث في حرب كلامية قائمة منذ فترة طويلة بين ترامب والعمدة، الذي ينتمي لحزب العمال، والذي اتهم الرئيس الأمريكي بتشجيع السياسة اليمينية المتطرفة المثيرة للانقسام حول العالم فيما وصل بريطانيا أوائل الأسبوع الجاري.

وقال ترامب للصحفيين على متن طائرة الرئاسة الأمريكية "أير فورس ون"، "أعتقد أنه (عمدة لندن) قام بعمل فظيع. فالجريمة في لندن مرتفعة للغاية. وبالنسبة للهجرة فهو كارثي".

ورداً على هذه التصريحات، قال مصدر مقرب من خان إن "سياسات ترامب تقوم على الخوف والانقسام. وهذا يشمل التقليل من عاصمتنا العظيمة".

وبيّن أن "لندن قصة نجاح عالمية، فهي منفتحة وديناميكية وأكثر أماناً من كبرى المدن الأمريكية، وربما هذا هو أحد الأسباب أن عدداً قياسياً من الأمريكيين يختار أن تكون لندن موطنهم".

 وكان خان قد أوضح قبل أسابيع أنه لم يسع أو يتوقع دعوته للفعاليات، التي أقيمت على شرف الزيارة الرسمية المثيرة للجدل.

ويرجع الخلاف بين الاثنين لعام 2015 على الأقل، عندما أدان السياسي العمالي اقتراح المرشح الرئاسي، آنذاك، ترامب بحظر سفر المسلمين إلى الولايات المتحدة.

