سوناك: حماس كشفت عن وجهها والوقت مناسب لهزيمتها

قال رئيس وزراء بريطانيا ريشي سوناك إن حركة حماس كشفت عن وجهها الحقيقي للعالم، وينبغي إلحاق الهزيمة بها، وإن هذه هي اللحظة المناسبة لكي تنتصر الإنسانية على "آفة الإرهاب" وتضع حدا لهذه المأساة.

واعتبر سوناك، في مقال نشرته صحيفة "ديلي تلغراف" البريطانية، أن "لقاءاته في القدس، الأسبوع الماضي، مع عائلات الضحايا البريطانيين لهجمات 7 أكتوبر، من بين أهم الاجتماعات التي عقدها أثناء عمله السياسي، وستظل عالقة في ذهنه بقية حياته".

وعبّر رئيس الوزراء البريطاني عن "تعاطفه الكبير مع تلك العائلات التي كانت تعيش حياة طبيعية وسعيدة في إسرائيل، لكنها فقدت أحباءها الذين هم الآن في عِداد القتلى والمفقودين".

وأضاف أنه "بعد ذلك اللقاء، فكر سوناك في الدوافع وراء مثل هذا الهجوم"، مشيرا إلى "اعتقاده بأن مذبحة كهذه دافعها ليس فقط الكراهية والشر، إنما أيضا الخوف من احتمال بزوغ فجر جديد في الشرق الأوسط، يترك الكراهية القديمة خلفه ويقدم الأمل بحياة أفضل وأكثر أمناً وازدهاراً لشعوب المنطقة".

وأردف أنه "أثناء رحلته إلى إسرائيل، صمم على إبقاء الأمل بمستقبل أفضل، وأن أهم شيء ينبغي فعله الآن هو دعم عائلات الضحايا البريطانيين، والعمل على إعادة الرهائن، فلو كانت لدى حماس ذرة واحدة من الإنسانية لأطلقت سراح جميع الرهائن على الفور، لكنها أظهرت بالفعل من هي، وهذا ما يحتم هزيمتها".

وأفاد بأنه "يدعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، وحماية أمنها وإعادة الرهائن إلى الوطن، لكن يجب أن يتوافق ذلك مع القانون الإنساني الدولي والحرص على تجنب إيذاء المدنيين"، مشيراً إلى أن هذا ما قاله لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والرئيس الإسرائيلي إسحاق هيرتسوغ.