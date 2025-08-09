إصابة 3 جنود تايلانديين بانفجار لغم على الحدود مع كمبوديا

أدى انفجار لغم أرضي السبت إلى إصابة 3 جنود تايلانديين كانوا في دورية قرب الحدود مع كمبوديا، وذلك بعد أيام من اتفاق على وقف إطلاق النار بين البلدين.

وجاء في بيان للجيش الملكي التايلاندي أن الانفجار وقع في مقاطعة سيساكيت حوالي الساعة 10,00 (03,00 بتوقيت غرينتش)، وفق وكالة "فرانس برس".

وأصيب جندي بجروح خطيرة في ساقه، وآخر في ظهره وذراعه، بينما تضررت أذن الثالث.

واتهمت وزارة الخارجية التايلاندية كمبوديا بزراعة ألغام أرضية جديدة، وأعلنت أنها ستقدم احتجاجا رسميا.

وأصدرت الهيئة الكمبودية لمكافحة الألغام ومساعدة الضحايا، وهي وكالة حكومية، بيانا نفت فيه زرع أي ألغام جديدة.

يأتي ذلك بعد مقتل 43 شخصا على الأقل في سلسلة اشتباكات أواخر تموز/يوليو، عندما تصاعد نزاع حدودي يعود لعقود.

وتم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار منتصف ليل 28 تموز/يوليو برعاية ماليزية، بعد ضغوط من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وفريق من الوسطاء الصينيين.

وتتواجه تايلاند وكمبوديا منذ عقود حول ترسيم الحدود المشتركة التي تعود لحقبة الهند الصينية الفرنسية، لكن المنطقة لم تشهد تصعيدا كهذا منذ العام 2011.

وأمر القائم بأعمال رئيس الوزراء التايلاندي فومتام ويتشاياشاي الذي كان في زيارة إلى مقاطعة سورين المجاورة السبت، الجيش بضمان تلقي الجنود الجرحى العلاج الكامل.

وشهدت الحدود الممتدة على مسافة 800 كيلومتر قتالا بين الجارتين الواقعتين في جنوب شرق آسيا، ما أجبر أكثر من 300 ألف شخص على النزوح.