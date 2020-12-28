إيران: تصريحات الصدر "مريبة ومضللة"

وصف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة، تصريحات زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، التي دعا فيها واشنطن وطهران إلى عدم التدخل في شؤون العراق، بأنها ”مريبة ومضللة“.

وقال زادة في مؤتمر صحافي، إن ”توقيت ومضمون تلك التصريحات والتغريدات مريب ومضلل، ولا نسعى للتوتر، نحن ندافع بكل قوتنا عن المصالح الوطنية لإيران، وقد ثبت أن الولايات المتحدة هي المسؤولة عن أي عمل“.

وكان الصدر قال في تغريدة عبر صفحة على تويتر، الجمعة الماضية: ”العراق وقع ضحية الصراع الأمريكي – الإيراني، وقد تضرر بصورة لا يصح السكوت عنها وكأنه ساحة لصراعاتهما العسكرية والأمنية والفيروسية، وذلك لضعف الحكومة، وتشتت الشعب“.

وأضاف: ”لذا أوجه ندائي لإيران أن تبعد العراق عن صراعاتها، ولن نتركها في شدتها إذا ما حفظت للعراق وحكومته الهيبة والاستقلال“.

من جانب آخر، أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة، الاثنين، قيام وفد عراقي بتكليف من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بزيارة إلى طهران، يوم أمس، لنقل رسالة عراقية إلى الجانب الإيراني.

وقال خطيب زادة في مؤتمر صحافي: ”وصل وفد عراقي برئاسة محمد الهاشمي (أبو جهاد)، مستشار رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى طهران أمس، وهناك تنسيق متواصل مع بغداد“.

وبين أنه ”تم التشاور حول آخر التطورات بين الطرفين“.

وشدد على أن ”إيران لا تسعى لخلق توتر في المنطقة، لكنها ستدافع عن أمنها ومصالحها بكل قوة“.

وكانت وكالة ”ميدل إيست نيوز“، الإيرانية قد نقلت مساء الأحد، عن مصدر وصفته بالمطلع، أن الوفد العراقي عاد إلى العاصمة بغداد من طهران بعد إجرائه محادثات سرية مع المسؤولين الإيرانيين.

وقال المصدر إن ”الوفد أجرى محادثاته السرية لبضع ساعات، أبلغ خلالها الجانب الإيراني برسالة من رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي“.

ولم يكشف المصدر عن الجهة أو الجهات التي زارها الوفد العراقي في زيارته القصيرة إلى طهران ومضمون الرسالة التي أبلغها، فيما ذكرت مواقع إخبارية عراقية أن رسالة الكاظمي إلى طهران تضمنت طلباً للتفاوض مع الفصائل المسلحة العراقية التي تدعمها إيران، والتي تستهدف السفارة الأمريكية في بغداد وقوات التحالف الدولي.