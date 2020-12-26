صور فضائية إسرائيلية ترجح أن الغارات على سوريا استهدفت منشآت لتصنيع الصواريخ

نشرت وسائل إعلام إسرائيلية عديدة، صورًا التقطتها الأقمار الاصطناعية، قالت إنها تظهر نتائج القصف الذي استهدف مدينة ”مصياف“ التابعة لمحافظة حماة، وسط سوريا، فجر الجمعة، وتقول السلطات السورية إن الطيران الحربي الإسرائيلي يقف وراءه، مشيرة إلى أن الغارة المنسوبة لإسرائيل استهدفت منشآت لتصنيع صواريخ أرض – أرض في المنطقة المستهدفة، وتسببت بتدمير 4 بنايات.

وأفادت قناة ”أخبار 12“ العبرية، أن تقريرًا استخباريًا يعتمد على صور فضائية تخص شركة ”إيمدج سات إنترناشيونال/ ImageSat International“ الإسرائيلية المتخصصة بتسويق الخدمات والصور الفضائية، أكد أن القصف استهدف موقعًا لتصنيع صواريخ أرض – أرض في منطقة ”مصياف“.

ونوهت القناة وغيرها من وسائل الإعلام العبرية إلى أنه خلال القصف المنسوب لسلاح الجو الإسرائيلي، تم تدمير 4 بنايات استخدمت لتصنيع محركات الصواريخ، وتركيب الرؤوس الحربية، مضيفة أن الحديث يجري عن بنايات كانت قد تعرضت للدمار خلال السنوات الأخيرة، لكن السلطات السورية عادت وشيّدتها من جديد بدعم إيراني.

وبحسب القناة، تطرقت وسائل الإعلام السورية الرسمية للقصف من زاوية أن إسرائيل هي التي شنت الهجوم، لكنها لم تشر إلى أن الموقع كان يضم عناصر ميليشيات موالية لإيران، ومخازن أسلحة وذخيرة كثيرة للغاية تتبع الجيش السوري النظامي، لافتة إلى أن وزارة الدفاع السورية لم تنشر المزيد من المعلومات، واكتفت بالقول إن الدفاعات الجوية أسقطت بنجاح صواريخ معادية، بينما تحدثت مصادر غير رسمية عن العديد من سيارات الإسعاف التي كانت تخرج وتدخل الموقع.

وتابعت أن مواطنين لبنانيين كانوا قد تحدثوا بدورهم عن رؤيتهم لمقاتلات تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي في سماء لبنان قبل دقائق من القصف، وأنه عقب القصف مباشرة ذكرت وزارة الدفاع في دمشق أن إسرائيل تقف وراء ”العدوان“ وأنها أطلقت وابلًا من الصواريخ من سماء شمال لبنان تجاه مدينة مصايف السورية.

بدورها، ذكرت قناة ”أخبار 13“ العبرية، مساء الجمعة، أنه من غير المعروف ما الهدف الحقيقي من القصف الذي استهدف هذه المنطقة، في وقت يلتزم فيه الجيش الإسرائيلي بعدم التعقيب على الرواية السورية.

لكن القناة تطرقت إلى معلومات عن مصادر سورية، تتحدث عن قتلى ومصابين غير سوريين، ولفتت إلى أن هذه المعلومات لم تؤكد إذا ما كان الحديث يجري عن جنود من الحرس الثوري الإيراني أم عناصر من الميليشيات الموالية لطهران، والتي جلبتها إلى الأراضي السورية، مضيفة أن هناك أنباء عن قتلى سوريين أيضًا، وأن عدد القتلى يتزايد لأن هناك إصابات بالجملة.

وأكدت القناة الأنباء عن إطلاق الصواريخ من داخل المجال الجوي اللبناني بواسطة مقاتلات أصابت مواقع عسكرية داخل سوريا، وأن أبرز الأهداف كان مركز بحوث علمية في مدينة ”مصياف“، تم تدميره كلية بالإضافة لمواقع مخصصة لإنتاج الصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى، ربما تخص الميليشيات الموالية لإيران.

وأوضحت القناة العبرية أن الشهر الماضي شهد توجيه ضربة من قبل سلاح الجو الإسرائيلي ضد مواقع تخص الجيش السوري جنوب دمشق، وفي محافظة القنيطرة القريبة من حدود إسرائيل، وأن هذه الضربة أدت إلى سقوط 8 قتلى من العناصر التابعة للميليشيات الإيرانية.

وتطرقت صحيفة ”يديعوت أحرونوت“ عبر موقعها الإلكتروني للصور الفضائية التي أظهرت تدمير 4 بنايات (ليلة الخميس / الجمعة) إحداها كانت مخصصة لتصنيع صواريخ أرض – أرض، كما تقول نقلًا عن التقرير الاستخباري الخاص بشركة الأقمار الاصطناعية الإسرائيلية.