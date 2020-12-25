إثيوبيا تعلن إجراء انتخابات برلمانية في 5 يونيو باستثناء تيجراي

قالت هيئة الانتخابات الوطنية في إثيوبيا اليوم الجمعة إن الانتخابات البرلمانية ستُجرى في الخامس من يونيو حزيران المقبل، في الوقت الذي يحاول فيه رئيس الوزراء أبي أحمد إخماد أعمال عنف سياسية وعرقية في عدة أقاليم.

ويواجه حزب الرخاء بزعامة أبي، وهو حركة في عموم إثيوبيا تأسست قبل عام، تحديات من جانب أحزاب قامت على أساس عرقي وتسعى للحصول على مزيد من السلطة والنفوذ للأقاليم التي تمثلها.

ولإثيوبيا، وهي ثاني أكبر دولة في أفريقيا من حيث عدد السكان، نظام اتحادي يضم عشر حكومات أقاليم، كثير منها لها خلافات حدودية أو تواجه اضطرابات على نطاق محدود.

وفي إقليم تيجراي بشمال البلاد يُعتقد أن آلاف الأشخاص لاقوا حتفهم، وفر زهاء 950 ألف شخص من ديارهم منذ اندلاع القتال بين قوات الإقليم وقوات الحكومة الاتحادية في الرابع من نوفمبر تشرين الثاني، وأجرى إقليم تيجراي انتخابات خاصة به في سبتمبر أيلول في تحد للحكومة الاتحادية التي أعلنت بطلان هذه الانتخابات.

وقالت هيئة الانتخابات إن الجدول الذي أعدته لانتخابات العام القادم لا يشمل إقليم تيجراي، وأضافت أنها ستعلن عن موعد إجراء الانتخابات بالإقليم فور تشكيل حكومة محلية تكون قادرة على تأمين فتح مكاتب الانتخابات هناك.

وعلى مدى ثلاثة عقود تقريبا، إلى حين تولي أبي رئاسة الوزراء، كانت مقاليد السلطة في إثيوبيا في قبضة ائتلاف من أربع حركات تشكلت على أساس عرقي، ويهيمن عليه حزب من التيجراي.

وكانت هذه الإدارة تحكم بأسلوب استبدادي حتى وصول أبي إلى المنصب عام 2018، في أعقاب سنوات من احتجاجات الشوارع الدامية المناوئة للحكومة.

وفي العام الماضي دمج أبي ثلاثا من الحركات الأربع لتشكيل حزب الرخاء، ورفض حزب جبهة تحرير تيجراي الانضمام.