وفاة زعيم المعارضة في مالي إسماعيل سيسي عن 71 عاما‎

قال المتحدث باسم المعارض المالي المخضرم إسماعيل سيسي الجمعة إن سيسي توفي عن عمر ناهز 71 عاما بعد شهرين من إنهاء احتجازه لفترة طويلة من قبل متشددين.

وكان سيسي، وهو وزير مالية سابق خسر انتخابات الرئاسة أمام إبراهيم أبو بكر كيتا عامي 2013 و2018، يعتبر من بين الأوفر حظا في انتخابات من المتوقع أن تُجرى أوائل عام 2022 بعد الإطاحة بكيتا في انقلاب عسكري في أغسطس آب.

وقال المتحدث نوحوم توجو دون الإدلاء بتفاصيل: ”أؤكد أن إسماعيل توفي الليلة الماضية في باريس“، وقالت وسائل إعلام فرنسية إنه توفي متأثرا بإصابته بمرض كوفيد-19.

واختطف مسلحون سيسي في مارس آذار خلال الدعاية لانتخابات برلمانية في منطقة تمبكتو في شمال البلاد، وتم إطلاق سراحه في أكتوبر تشرين الأول مع عاملة الإغاثة الفرنسية صوفي بيترونا ورهينتين إيطاليتين.

وخلال احتجازه أطاح مجلس عسكري بكيتا متهما إياه بالتسبب في انعدام الأمن بسبب نشاط متشددين مرتبطين بتنظيمي القاعدة وداعش وكذلك في فساد على مستوى عال.

وتحت ضغط دول في المنطقة تخلى المجلس العسكري رسميا عن السلطة في سبتمبر أيلول لحكومة انتقالية تتولى إدارة البلاد مدة 18 شهرا، ومع ذلك يحتفظ ضباط الجيش بنفوذ كاسح على الحكومة.