لم يتلق دعم بلاده.. مرشح تونس يخفق في الفوز بمقعد في محكمة الجنايات الدولية

أفادت مصادر دبلوماسية أن مرشح تونس فشل في الحصول على مقعد في محكمة الجنايات الدولية في الانتخابات التي جرت في نيويورك، مشيرة إلى أن المرشح هيكل بن محفوظ، وهو رجل قانون، لم يلق أي دعم من الدولة التونسية.

ونقلت صحيفة ”الشارع المغاربي“ عن مصدر دبلوماسي قوله إن ”وزارة الخارجية ورئاسة الجمهورية في تونس تخلتا عن واجبها في حشد دعم سياسي ودبلوماسي للمرشح هيكل بن محفوظ“.

واعتبر المصدر أن ما حصل يمثل سابقة غريبة، مفسرًا ذلك بأنه يعود إلى عدم توفير أي دعم مالي لمحفوظ في حملته وأن ذلك قلص من حظوظه بشكل كبير.

من جهته، أوضح بن محفوظ في تصريح لـ“الشارع المغاربي“، أنه ليست لديه معلومات دقيقة بخصوص كواليس العملية الانتخابية التي جرت بين 17 و23 كانون الأول/ديسمبر، منوها بأن الوضع الوبائي العالمي حال دون وجوده في المكان، والقيام بحملة انتخابية ومعرفة خفايا العملية.

وقال إن هناك 42 دولة حافظت على دعمها لمرشح تونس في الأدوار الثمانية للعملية الانتخابية، مبينًا أنه لو لم يفز أحد المرشحين بالأغلبية لتواصلت العملية حتى نهاية شهر كانون الثاني/يناير، أو شباط/فبراير من العام المقبل، وأنها كانت هناك رغبة من قبل ممثلي الدول لاستكمال العملية والدخول في عطلة نهاية العام.

و أكد أن هناك دولًا دعمت ترشحه، معتبرًا وجود ممثل تونس في تركيبة المحكمة سيخلق نوعًا من التوازنات، ومرجحًا وجود عنصرين وراء عدم نجاحه في الحصول على مقعد، إذ تم في الأخير التوصل إلى هذا التوازن بتركيبة تضم 9 نساء و9 رجال، مبينًا أن أفضلية كانت للنساء المترشحات.

واعتبر بن محفوظ أن فشله في الانتخابات يمثل انتكاسة للدبلوماسية التونسية وأنه أمر مؤسف لاسيما أنه تم اعتباره من قبل لجنة التقييم من ذوي الكفاءة، وأن الفرصة فاتت على تونس لتكون أول دولة عربية لها ممثل في تركيبة المحكمة.