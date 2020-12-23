أمريكا: متسللون إيرانيون أرسلوا تهديدات بالقتل لمسؤولين في الانتخابات

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كشفت وكالات أمن أمريكية، يوم الأربعاء، أن لديها معلومات "موثوقة للغاية" تشير إلى أن متسللين إيرانيين مسؤولين بشكل شبه مؤكد عن إنشاء موقع في وقت سابق هذا الشهر