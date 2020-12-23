صحف عالمية: أوروبا تسقط في دوامة "كورونا" مع تفشي السلالة الجديدة.. ونتنياهو يدفع إسرائيل لرابع انتخابات خلال عامين

تناولت الصحف العالمية الصادرة اليوم الأربعاء، أبرز الملفات والتي جاء في مقدمتها تطورات السلالة الجديدة لفيروس ”كورونا“ المستجد وتأثيرها على العالم وتحديدا في القارة العجوز، والوضع السياسي في إسرائيل عقب حل البرلمان، والمعركة الدائرة بين أنصار الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب مع الرئيس المنتخب جو بايدن.

أوضاع مأساوية في أوروبا

قالت صحيفة ”نيويورك تايمز“ الأمريكية؛ إن أوروبا سقطت في دوامة فيروس ”كورونا“، حيث يستعد العاملون في القطاع الطبي للطفرة الجديدة في الإصابات التي يسببها الوباء العالمي، خاصة في ظل تفشي السلالة الجديدة للوباء.

وأضافت الصحيفة ”ضرب فيروس كورونا أوروبا في البداية بموجة إصابات أدت تقريباً إلى انهيار المستشفيات، وإجهاد وإصابة ووفاة العديد من الأطباء والعاملين في مجال التمريض، وأدت عمليات الإغلاق إلى متنفس بالنسبة لوحدات الرعاية المركزة خلال الصيف، ولكن تلك المهلة لم تدم طويلاً“.

ومضت بالقول ”منذ الخريف فإن القارة تعيش في حالة رعب وشلل، بعد هجوم موجة أخرى بنفس القوة تقريباً، وفي بعض المناطق كانت أقوى، وتكدست ممرات المستشفيات مرة أخرى، ولا توجد أجهزة تنفس كافية، ومع ارتفاع عدد الوفيات فإن الحكومات فرضت قيوداً جديدة، مع أنها أخف من السابقة، على أمل إنقاذ الاقتصاد والسيطرة على الوباء في نفس الوقت“.

وتابعت الصحيفة ”لم تسر الأمور كما هو مخطط لها، في ديسمبر بدت الرسوم البيانية لتطور الجائحة وكأنها لا تحقق تقدماً يذكر، وصعدت بصورة مخيفة، والعنصر الثابت الوحيد في هذا المشهد هو الضغط على العاملين في الخطوط الأمامية بالمستشفيات الذين تحملوا مخاطر عملاقة، وساعدوا في شفاء المرضى، وانتشال عدد لا يحصى من المصابين من على حافة الموت“.

وأردفت ”الآن ومع بدء موسم العطلات ووصول اللقاحات المضادة لفيروس كورونا لتوّها، فإن الآمال تختلط مع السلوك المتهور والإرهاق الشعبي، ما يثير مخاوف من أن العام الجديد 2021 يُنذر بضربة ساحقة جديدة للوباء“.

ونقلت ”نيويورك تايمز“؛ عن جابرييل بونتي، الممرض الذي يعمل في مستشفى بابا جيوفاني الثالث والعشرين في بيرجامو بإيطاليا، قوله ”لقد اعتقدنا أن الأمر انتهى، السؤال الآن هل سيكون الوضع أفضل أم أسوأ من ذي قبل؟“.

واختتمت الصحيفة تقريرها بالقول إن ”الخوف منتشر، الأعباء الكبيرة التي يتحملها العاملون في مجال الرعاية الصحية أصبحت أسوأ في 30 دولة داخل القارة الأوروبية خلال الأسابيع الأخيرة، وفقاً لبيانات المركز الأوروبي لمكافحة الأمراض والوقاية منها“.

انتخابات جديدة في إسرائيل

من جانبها؛ قالت صحيفة ”وول ستريت جورنال“، إن إسرائيل تستعد لإجراء رابع انتخابات في عامين بعد حل البرلمان ”الكنيست“، حيث أدت الخلافات حول قانون الميزانية إلى وضع نهاية لحكومة الوحدة التي لم تدم طويلاً بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وأضافت الصحيفة، أن ”الأحزاب التي يضمها حلف نتنياهو، والتي كانت تتصارع على التعيينات القضائية البارزة وتقاسم السلطة منذ بداية الحكومة في الربيع الماضي، فشلت في الموافقة على الميزانية الجديدة في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء، وكانت النتيجة حل الكنيست، ما سيؤدي إلى انتخابات عامة جديدة في إسرائيل في الثالث والعشرين من مارس/آذار المقبل“.

ومضت الصحيفة تقول ”النوبة الجديدة من حالة عدم الاستقرار السياسي في إسرائيل تأتي في ظل جائحة كورونا، والاضطرابات الاقتصادية العميقة، وتمثل تحدياً جديداً لنتنياهو الذي يواجه أصعب مرحلة في مشواره السياسي، ويمثل أمام المحكمة بتهمة الفساد، حتى وهو يشرف على توزيع لقاح كورونا ويعمل على الحدّ من الأضرار الاقتصادية التي تسببت فيها الجائحة“.

وتابعت ”كتب هذا الانهيار نهاية للحكومة التي تم تشكيلها في مايو/آيار الماضي، عندما تخلى بيني غانتس، زعيم حزب أزرق وأبيض الوسطي عن معارضته للانضمام إلى حكومة ناتنياهو، ووافق على تشكيل ائتلاف موحد، والذي قاد دفّة البلاد في أزمتي كورونا والوضع الاقتصادي“.

ورأت الصحيفة أن تلك الشراكة كانت مفعمة بالتوترات والخلافات منذ البداية، حيث لم تتعاون أحزاب الائتلاف في الكثير من المجالات باستثناء مواجهة ”كوفيد 19“.

واختتمت ”وول ستريت جورنال“ تقريرها بالقول إنه ”في حالة تمرير الميزانية كان نتنياهو سيكون مجبراً على تسليم مهام منصبه كرئيس للوزراء إلى بيني غانتس بنهاية عام 2021، وفقاً لاتفاق تقاسم السلطة، الذي توصلا إليه منذ شهور. حيث يقول خصوم نتنياهو ومحللون إن رئيس الوزراء استخدم نفوذه على وزارة المالية لمنع تمرير الميزانية، وكي يبقى في منصبه بنهاية المطاف“.

عرقلة استراتيجية بايدن

قالت صحيفة ”غارديان“ البريطانية، إن الموالين للرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب يعملون على منع الرئيس المنتخب جو بايدن من الانضمام مرة أخرى إلى الاتفاق النووي الإيراني واتفاقية باريس للمناخ.

وأضافت ”اثنان من أبرز الموالين للرئيس ترامب في مجلس الشيوخ، وهما السناتور تيد كروز، والسناتور ليندسي غراهام، يضغطان على الرئيس لتقديم الاتفاق النووي الإيراني واتفاقية باريس للمناخ إلى مجلس الشيوخ، للتصديق عليهما، في أحدث محاولة لإجهاض محاولات الديمقراطيين للعودة إلى الاتفاقيتين“.

وتابع الصحيفة؛ ”في رسالة حصل عليها موقع (ريل كلير بوليتيكس) فإن كروز النائب عن ولاية تكساس، حثّ ترامب ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو على زرع بذور مواجهة نهائية حول الاتفاقيتين الدوليتين الحاسمتين في الأيام الأولى لإدارة بايدن“. مشيرة إلى أنه ”وبحسب وصف تيد كروز، فإنه بتقديم الاتفاقيتين إلى مجلس الشيوخ، فإن ترامب يمهد الطريق أمام تصويت سيؤدي إلى الفشل في الحصول على ثلثي عدد الأصوات المؤيدة لهما، وبالتالي إغلاق الباب أمام محاولات بايدن لإعادة الولايات المتحدة إلى صف حلفائها الدوليين“.

وأردفت ”غارديان“؛ تقول ”يأمل كروز في أن يؤدي هذا التكتيك إلى قطع السبل أمام نوايا بايدن من خلال إعلان الاتفاقيتين كمعاهدات أجنبية، ما يتطلب حصولها على تأييد ثلثي نواب مجلس الشيوخ للتصديق عليهما، والفشل في تحقيق هذا الهامش، الذي يبدو مستحيلاً في ظل المجلس المنقسم بشدة، سيضع حداً فاصلاً أمام أي تحرك منفرد من جانب بايدن“.