ما هي خيارات نتنياهو لإنقاذ حكومته وتجنب انتخابات رابعة؟

يواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أياما صعبة تُهدد بانهيار حكومته، التي أسسها بالشراكة مع زعيم حزب أزرق أبيض، وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس قبل أشهر طويلة، بعد المداولات الأخيرة بشأن إمكانية حل الكنيست الإسرائيلي.

ويسعى نتنياهو جاهدا لتجنب انتخابات برلمانية رابعة قد يتسبب بها انسحاب جدعون ساعر من حزب الليكود، الذي يتزعمه رئيس الوزراء الإسرائيلي، وسط تهديدات من غانتس بحل الحكومة والذهاب لانتخابات جديدة.

ويتساءل مراقبون عن الحلول المناسبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي لتجنب الانتخابات الرابعة والحفاظ على حكومته من الانهيار، خاصة أنه لم يتمكن على مدار الانتخابات الماضية من حسم المنافسة بالكنيست واضطر للتحالف مع غانتس لتشكيل الحكومة.

قارب جديد للنجاة

ويقول الخبير في الشأن الإسرائيلي حسن عبده، إن نتنياهو في موقف صعب وتبدو خياراته محدودة فيما يتعلق بالحفاظ على بقاء حكومته الحالية، مشيرا إلى أن الائتلاف الحكومي الهش مهدد بالانهيار، على الرغم من الإنجازات التي حققها نتنياهو.

وأوضح في تصريح خاص لـ“إرم نيوز“، أن نتنياهو أمام 3 خيارات رئيسة لتجنب الانتخابات، أولها التنازل لزعيم حزب أزرق أبيض غانتس والقبول بالاشتراطات، التي يضعها للاستمرار في الحكومة الحالية.

وأشار عبده إلى أن تنازل حزب الليكود لغانتس سيمنح الحكومة الإسرائيلية قاربا جديدا للنجاة، يمكن نتنياهو من الهروب للأمام وتفادي انتخابات رابعة للكنيست الإسرائيلي، مرجحا أن يكون هذا الخيار هو الأنسب لنتنياهو، رغم أنه سيؤدي إلى تراجع شعبيته قليلا داخل حزب الليكود.

وأما الخيار الثاني، وفق المحلل السياسي، فهو أن يسعى نتنياهو للاتفاق مع زعيم حزب ”يمينا“ نفتالي بينيت من أجل تشكيل حكومة جديدة بديلة للحكومة الحالية، مؤكدا أن هذا الخيار أصعب من الأول خاصة أن شروط بينت صعبة وتكاد تكون تعجيزية لحكومة نتنياهو خاصة فيما يتعلق بقانون تجنيد الحريديم.

وبين عبده، أن شروط حزب بينت تواجه معارضة شديدة داخل الأحزاب اليمنية، التي يستند عليها نتنياهو في كونه زعيم أكبر ائتلاف أحزاب في الكنيست، وقبوله بها سيضعف موقفه وسيؤدي إلى انسحاب أحزاب أخرى من ائتلافه الحكومي.

ولفت إلى أن الخيار الثالث أمام نتنياهو هو الاتفاق مع جدعون ساعر من خلال منحه منصبا رفيعا في الحكومة الحالية وفي حزب الليكود لضمان عودته للحزب والضغط باتجاه قبول بعد المعارضين لغانتس للانضمام إلى الائتلاف الحكومي بعيدا عن قرار وزير الدفاع الإسرائيلي وتوجهاته.

لا يوجد انفراجة

وفي السياق، نقلت صحيفة ”إسرائيل هيوم“ العبرية، عن مصدر في الليكود لم تسمه، إن الاتصالات بين حزبي الليكود وأزرق أبيض تواصلت على مدار الساعات الماضية من أجل منع الانتخابات المبكرة، مشددة على أنها لا توجد انفراجة حتى اللحظة والقضايا لا تزال عالقة.

وحسب قناة ”كان“ العبرية، فإن مقترحاً عُرض في المفاوضات بين الليكود وأزرق أبيض، كحل وسط يتم بموجبه سن قانون يرجئ الموعد الأخير لإقرار الموازنة العامة إلى الـ15 من الشهر المقبل، على أن يتم في هذا الموعد تمرير موازنة العام المقبل أيضا.

وأشارت القناة العبرية، إلى أن خلافا حدث داخل حزب أزرق أبيض حول هذا المقترح، مرجحة أن تؤدي هذه الخلافات لانضمام بعض الوزراء لقائمة نتنياهو والتخلي عن الحزب ما يرجح إمكانية استمرار عمل حكومة نتنياهو.

منع انهيار التحالف

بدوره قال المحلل السياسي أحمد عوض، إن نتنياهو لن يتمكن من الاتفاق مع نفتالي بينيت ولن يحقق أي تقدم في محاولاته النجاة بحكومته الحالية إلا عبر التوافق مع غانتس من أجل منع انهيار التحالف الحالي.

وأوضح في تصريح خاص لـ“إرم نيوز“، أن نتنياهو لا يمكن له تشكيل أي حكومة جديدة في ظل الكنيست الحالي دون بيني غانتس، خاصة في ظل رفض الكثير من الأطراف الانضمام لحكومة نتنياهو، مؤكدا أن نفتالي بينت وأفيغدور ليبرمان لن يقبلوا بالانضمام إلى أي حكومة يقودها نتنياهو في ظل الكنيست الحالي.

وأشار عوض إلى أن انسحاب جدعون ساعر من حزب الليكود وتشكيله حزبا جديدا يشكل خطرا على نتنياهو ومستقبله السياسي، مرجحا أن يتمكن ساعر وليبرمان وبينت من تشكيل الحكومة المقبلة في حال جرت انتخابات رابعة للكنيست الإسرائيلي.

وبين أن الخيار الأمثل أمام نتنياهو لتجنب حل الكنيست والذهاب لانتخابات رابعة، هو القبول بالمصادقة على قانون الميزانية والالتزام بتنفيذ اتفاق التناوب على رئاسة الحكومة، الذي توصل إليه مع غانتس قبل تشكيل الحكومة الحالية.

انشقاق

وفي وقت سابق، قالت صحيفة معاريف العبرية، إن حزب غانتس سيقبل بحل وسط مع حزب الليكود لتجنب الانهيار الحكومي، مؤكدة أن حزب أزرق أبيض سيوقف حل الحكومة مقابل تمرير ميزانية العام المقبل.

وقالت القناة العبرية الـ“12″، بصرف النظر عن الاتصالات مع حزب غانتس فإن نتنياهو يحاول تشكيل حكومة جديدة دون الذهاب إلى صناديق الاقتراع، موضحةً أن حزب الليكود تواصل مع نفتالي بينت وعرض عليه عدداً من الحقائب الوزارية من أجل انضمام قائمته للحكومة.

وأوضحت القناة، ان بينت رفض المقترح المعروض عليه، فيما تواصل حزب الليكود مع وزراء وأعضاء كنيست من ”أزرق- أبيض“ واقترحت عليهم الانشقاق عن الحزب مع ضمان البقاء في الحكومة والحصول على أغلبية 61 مقعدا بالكنيست من أصل عدد مقاعده الـ120، وهو شرط لتشكيل أي حكومة إسرائيلية.