شهادات صادمة تكشف تفتيش النساء عاريات في السجون التركية (فيديو)

أجبر نفي قادة حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، أنباء تحدثت عن وقوع انتهاكات بحق نساء معتقلات بالسجون التركية وتعرضهن لـ“تفتيش عار“، السجينات الضحايا، على نشر فيديوهات على مواقع التواصل لتأكيد ما تعرضن له خلال فترة اعتقالهن.

وأقدمت عدد من الفتيات، على نشر فيديوهات، وضحن خلالها تعرضهن للتفتيش وهن عراة.

ونشر موقع صحيفة ”زمان“التركية عددا من تلك الشهادات الصادمة، وكانت أولاها، لمحامية تركية تدعى بتول ألباي، اعتقلت مع والدها يوم 2 نوفمبر 2017، وقالت إنه تم تجريدها من ملابسها وإجبارها على الجلوس والوقوف أمام الحراس 3 مرات.

وقالت ألباي للتأكيد على صدق ما قالته “إذا تم فحص الكاميرات الأمنية في السجن خلال يوم 2 نوفمبر 2017، فسيرى من له عين أنني تعرضت للأشعة السينية بين 4 حراس ذكور ورجلي عارية”.

Değerli arkadaşlar.

Taciz, çıplak arama Kadın Erkek hepimize yapılan saldırı FAİLin utanmasını; utandırılmasını ve sorumlu olduğu kesinleşince hak ettiği cezayı almasını gerektiren fiillerdir. pic.twitter.com/sojc3dbfkf — Zekiye Ataç (@Zekiye_Atac) December 18, 2020

توبا أوزدمير، معلمة هي أيضا وقعت ضحية للتفتيش العاري قائلة، “أصبت بانهيار عصبي عندما طلبوا مني أن أزيل كل ملابسي. كان هذا أسوأ يوم في حياتي”.

Yok saydığınız, inkar ettiğiniz çıplak aramayı ben de bizzat yaşadım. Sizinle aynı inancı ve aynı mesleği paylaştığım için utanıyorum. @AvOzlemZengin pic.twitter.com/thZZgReEOO — betül (@betulssi) December 18, 2020

وفي مقطع فيديو واحد، شاركت كل من ناتالي أفازيان، وزكية أتاتش، وهاجر كوتش، والصحفية نور أنار كيلينتش، في سرد ما تعرضن له، والشهادة هي ذاتها، حيث وقعن جميعهن ضحية التفتيش العاري أمام حراس ذكور.

Çıplak aramadan geçen kadınlar gerçek kimlikleriyle konuşmaya başladı. İlk cesareti gösteren gazeteci Nur Ener Kılıç’ı @nnurener tebrik ediyorum. 375 gün Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevinde kaldı.#ÇıplakAramayaSessizKalma pic.twitter.com/LgfDlGNbsI — Sevinç Özarslan (@sevincozarslan) December 16, 2020

ناشطات وصحافيات ومحاميات وقعن ضحية الخروقات في السجون التركية بعد اعتقالهن على خلفيات سياسية، إلا أن الأمر شمل حتى القضاة، سفيم نرجيز قاضية تم فصلها بموجب مرسوم من مراسيم حالة الطوارئ، تعرضت هي الأخرى للتفتيش العاري عند اعتقالها.

وقالت نرجيز، إن ما يقوم به الحراس في السجن من تفتيش عار للسجينات هو خرق للقانون، وسيجدون أنفسهم أمام القضاء عندما يعود القانون.

Çıplak aramaya maruz kalan kadınlar konuşmaya devam ediyor. KHK’lı Birgül Koçal: ”4 kez çıplak aramaya maruz kaldım! 2 gardiyan tüm kıyafetlerimi çıkarttırdı. 13 kişiydik, girişte jandarma binasındaki erler bizi sözle taciz etti.“ Tamamı: https://t.co/zqm9yM3Jrg pic.twitter.com/l2wTqOqSwt — Sevinç Özarslan (@sevincozarslan) December 17, 2020

وكانت نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية، أوزلام زنجين، قد نفت وجود حالات تفتيش عار للنساء في السجون، وهو ما أثار غضب ضحايا تعرضن بالفعل للتفتيش العاري.

وقالت إن نائب حزب الشعوب الديمقراطي عمر فاروق جرجرلي أوغلو الذي كشف عن وقائع التفتيش العاري، يريد تخويف البرلمان، بهذه المزاعم.

تصريحات زنجين، أثارت غضب حزب الشعوب الديمقراطي، حيث طالبت رئيسة الكتلة النيابية للحزب ، ميرال دانيش باشتاش، زنجين بالاعتذار لجرجرلي أوغلو، خاصة بعد توثيق حالات التفتيش العاري من قبل الضحايا.