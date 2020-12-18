تركيا تخلي مواقع في إدلب وتصعّد في عين عيسى.. هل ثمة مقايضة جديدة تلوح في الأفق؟

بالتزامن مع التصعيد العسكري التركي في منطقة عين عيسى، شرق نهر الفرات، وردت تقارير عن إنهاء تركيا انسحابها من عدة نقاط عسكرية لها في ريف حماة وإدلب، في مؤشر على أن ثمة صفقة جديدة تلوح في الأفق بين أنقرة وموسكو.

ورغم أن تركيا كانت قد أصدرت تصريحات نارية قبل أشهر أنها لن تخلي نقاط مراقبتها في مناطق زحف إليها الجيش السوري النظامي، في ريف حماة الشمالي وإدلب الجنوبي، غير أن حساباتها تغيرت، على مايبدو، مع خسارة دونالد ترامب الانتخابات الأمريكية، الذي ربطته صداقة وصفت بالحميمة مع رجب طيب أردوغان، الذي استغل ذلك وتوغل في شمال سوريا عبر ثلاث عمليات عسكرية.

ويرى خبراء أن الرئيس التركي بات يسابق الزمن من أجل توسيع رقعة انتشاره العسكري شرق نهر الفرات، عبر السيطرة على مدينة عين عيسى، في ريف الرقة الشمالي، قبل وصول الرئيس المنتخب جون بايدن إلى البيت الأبيض، ما قد يعيق طموحات أردوغان التوسعية، خاصة في المناطق الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية، المدعومة من واشنطن، لكنها تمثل العدو اللدود بالنسبة لأنقرة.

ويضيف الخبراء أن أردوغان يسعى إلى إرضاء روسيا بهذه الصفقة، فالتطورات في إدلب وشرق الفرات هي مؤشرات على مقايضة تركية – روسية مفترضة، تضمن لتركيا السيطرة على عين عيسى مقابل انسحاب من نقاط مراقبتها في مناطق سيطرة النظام في منطقة ”خفض التصعيد“ في أرياف ادلب وحلب وحماة.

وبحسب السيناريو المتداول، فإن المقايضة بين الطرفين قد تتطور لاحقاً لتشمل منطقة جبل الزاوية جنوب الطريق إم-4، والتي ستكون من حصة روسيا والنظام، مقابل ضمان توسع فصائل المعارضة السورية المسلحة والجيش التركي على حساب قوات سوريا الديمقراطية انطلاقا من عين عيسى نحو منبج وكوباني (عين عرب) وتل رفعت.

وما يدعم مثل ها السيناريو، أن مصدرا تركيا قال اليوم الجمعة إن تركيا أخلت سبعة مواقع مراقبة عسكرية في شمال غرب سوريا وسحبت قواتها من الأراضي التي تسيطر عليها الحكومة السورية إلى المناطق التي يسيطر عليها مسلحون ومقاتلون مدعومون من أنقرة.

وكانت تقارير استخبارية غربية وتحليلات سياسية قد أشارت إلى أن أردوغان قد يساوم على أي شيء في سوريا، باستثناء السماح بنجاج تجربة كردية فتية على حدودها الجنوبية، على غرار الإدارة الذاتية وجناحها العسكري قوات سوريا الديمقراطية، التي ترى فيها أنقرة امتدادا لحزب العمال الكردستاني الذي يقاتل تركيا منذ منتصف ثمانينيات القرن الماضي، لانتزاع حقوق لأكراد تركيا.

وحاصرت قوات الحكومة السورية المدعومة من روسيا عدة مواقع عسكرية تركية العام الماضي، وتعهدت تركيا في ذلك الوقت بالحفاظ على وجودها هناك، لكنها بدأت الانسحاب في أكتوبر تشرين/الأول.

ونقلت وكالة رويترز عن مصدر تركي، طلب عدم الكشف عن هويته، أن آخر عمليات الإجلاء اكتملت مساء أمس الخميس، وأن القوات أعيد نشرها داخل الأراضي التي تسيطر عليها القوات المدعومة من أنقرة بموجب تفاهم تم التوصل إليه مع روسيا.

وقال المصدر ”الأمر ليس في شكل سحب للقوات أو تقليص أعدادها، الوضع يتعلق فقط بتغيير الموقع“.

وتشير تقارير إلى أن لتركيا ما يتراوح بين عشرة آلاف و15 ألف جندي في شمال غرب سوريا إلى جانب مقاتلي المعارضة الذين تدعمهم والمتشددين الذين التزموا بنزع سلاحهم واحتوائهم.

في غضون ذلك، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن قوات سوريا الديمقراطية عمدت، اليوم الجمعة، إلى استقدام تعزيزات عسكرية إلى مواقعها في منطقة عين عيسى، وذلك تزامنا مع معارك عنيفة متواصلة على محوري جهبل ومشيرفة شرق عين عيسى، بين قسد من جانب، والفصائل الموالية لأنقرة من جانب آخر، وسط تحليق لطيران استطلاع تركي في أجواء المنطقة.

وقد رصد المرصد السوري، استقدام القوات التركية والفصائل الموالية لها تعزيزات عسكرية، إلى قرى أبو خرزة وسلوم ورمانة المقابلة لقريتي الهوشان والخالدية المحاذية لطريق حلب-الحسكة (إم فور) شرق عين عيسى.

وتتألف تلك التعزيزات من دبابات ومدافع ثقيلة وعربات جند، وسيارات رباعية الدفع مزودة برشاشات ثقيلة.

وكان المرصد قد قال في وقت سابق من الشهر الجاري إن القوات الروسية والقوات الحكومية السورية وقوات سوريا الديمقراطية اتفقوا على تشكيل نقاط مراقبة مشتركة في محيط عين عيسى، مهمتها رصد الانتهاكات التركية والقصف الذي يستهدف المنطقة، لكن يبدو أن ذلك لم يحل دون التصعيد التركي.

وكانت تركيا قد شنت عمليات عسكرية وعززت مواقعها في مناطق شمال سوريا، قيل آنذاك بأنها تمت إثر صفقات عسكرية ومقايضات، فإطلاق يد تركيا في سوريا، من جانب عواصم القرار العالمي، جاء مقابل تبرؤ تركيا من فصائل معارضة مسلحة في الجنوب السوري وغوطة دمشق والقلمون وغيرها من المناطق، إلى أن استقرت الخريطة العسكرية السورية على ما هي عليه الآن، فهي ثابتة منذ نحو سنة دون تغير يذكر.