ترامب يعبر عن تفاؤله إزاء حل الخلاف الخليجي

أعلن البيت الأبيض، اليوم الخميس، أن الرئيس دونالد ترامب تحدث هاتفيا إلى عاهل السعودية الملك سلمان بن عبدالعزيز، وعبر عن تفاؤله إزاء حل الخلاف الخليجي.

ويأتي الاتصال فيما أشارت تقارير إخبارية إلى جهود متقدمة لحل الأزمة الخليجية، التي أدت إلى مقاطعة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر لدولة قطر، منذ عام 2017.

وجاء في بيان صادر عن البيت الأبيض: ”الرئيس دونالد ترامب تحدث هاتفيا إلى عاهل السعودية الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الخميس، وبحثا قضايا الأمن الإقليمي“.

وأضاف البيان: ”الرئيس ترامب شكر الملك سلمان على قيادته وعبر عن تفاؤله إزاء حل الخلاف الخليجي“.

بدورها، قالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية إن الملك سلمان اتصل هاتفيا بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وبحثا ”تطورات الأوضاع في المنطقة، واستعرضا العلاقات الثنائية الاستراتيجية بين البلدين وسبل تعزيزها“.