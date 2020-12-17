17 ديسمبر

لقطة "تعديل أردوغان لياقة الكاظمي" تثير جدلا واسعا في العراق

لقطة "تعديل أردوغان لياقة الكاظمي"...

أثار قيام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بتعديل قميص رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، ضجة واسعة، فيما اعتبرها كتّاب ومحللون رسالة سياسية بشأن "ارتباك"

المصدر: بغداد - إرم نيوز

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أثار قيام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بتعديل قميص رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، ضجة واسعة، فيما اعتبرها كتّاب ومحللون رسالة سياسية بشأن ”ارتباك“ أوضاع العراق.


وعقب نزول رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي من السيارة، كان أردوغان بانتظاره، لبدء الاستقبال الرسمي، وعندما سلم الكاظمي على الرئيس التركي، بادر الأخير إلى ياقة قميص الكاظمي، وعدّلها، حيث كانت مائلة قليلا، وهو ما فاجأ الكاظمي، الذي قام هو الآخر بتعديل سترته وياقته أيضا.

وأثارت تلك اللقطة ردود فعل متباينة، حيث اعتبرها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ”رسالة سياسية، بضرورة إرساء الاستقرار في العراق، قبل اتخاذ خطوة بشأن المفاوضات مع تركيا، في ملفات شائكة، مثل المياه وغيرها.


وقال رئيس حركة وعي صلاح العرباوي في تغريدة له: ”إذا استطعت أن تعود بالماء، وترفع التأشيرة، وتوقف التدخل فلا بأس بأن يشدوا ربطة عنقك أيضا (مو بس يعدلون الياخة)“.


كما استذكر آخرون، عندما نزع الكاظمي، حذاءه، أثناء زيارته إيران، ولقائه المرشد الأعلى علي خامنئي.

فيما رآى آخرون أن اللقطة عفوية، ولا تحمل مثل تلك التفسيرات، وإنما جاءت عقب انتباه أردوغان إلى ياقة قميص الكاظمي، وقام بتعديلها بشكل طبيعي.


وبدأ الكاظمي الخميس زيارة رسمية لتركيا على رأس وفد وزاري رفيع من المقرر أن يجري خلالها مباحثات مع مسؤولين أتراك، في عدة قضايا من أبرزها ملف حزب العمال الكردستاني وملف المياه وملفات اقتصادية أخرى.

وقال الكاظمي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع أردوغان إن ”العراق يدين أي عمل ينطلق من أراضيه لتهديد الأراضي التركية، وقبل يومين حصل اعتداء تصدت له قواتنا المسلحة من البيشمركة ونحن نرفض الإرهاب ونتعاون مع تركيا في مكافحته“.

وأضاف أننا ”وقعنا اليوم مع الجانب التركي اتفاقية لإلغاء الازدواج الضريبي ونتطلع لزيارة أردوغان إلى بغداد“.

فيما قال أردوغان إن بلاده ”تؤمن بقدرة الحكومة العراقية على مواجهة التحديات وتحقيق الأمن والاستقرار والعدالة“، مضيفا أننا ”ندعم حرب العراق ضد الإرهاب“.

وأكد أردوغان دعم ”اتفاقية إلغاء ازدواج الضرائب واستمرار المشاريع التنموية لا سيما مشاريع الطاقة“، مشيرا إلى أن بلاده تدعم ”إعادة إصلاح الأنبوب النفطي بين العراق وتركيا“.

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الوسومات:
العراق
تركيا
رجب طيب أردوغان
حزب العمال الكردستاني
أنقرة
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