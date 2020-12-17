لقطة "تعديل أردوغان لياقة الكاظمي" تثير جدلا واسعا في العراق

أثار قيام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بتعديل قميص رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، ضجة واسعة، فيما اعتبرها كتّاب ومحللون رسالة سياسية بشأن ”ارتباك“ أوضاع العراق.



وعقب نزول رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي من السيارة، كان أردوغان بانتظاره، لبدء الاستقبال الرسمي، وعندما سلم الكاظمي على الرئيس التركي، بادر الأخير إلى ياقة قميص الكاظمي، وعدّلها، حيث كانت مائلة قليلا، وهو ما فاجأ الكاظمي، الذي قام هو الآخر بتعديل سترته وياقته أيضا.

وأثارت تلك اللقطة ردود فعل متباينة، حيث اعتبرها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ”رسالة سياسية، بضرورة إرساء الاستقرار في العراق، قبل اتخاذ خطوة بشأن المفاوضات مع تركيا، في ملفات شائكة، مثل المياه وغيرها.

تعديل الياخة … رسالة سياسية pic.twitter.com/qo5pjkZwjz — د. زيد عبد الوهاب الاعظمي (@zaidabdulwahab) December 17, 2020

يابه شثبرتوا وكلبتوا الدنيه

الرجال اردوغان نيته صافيه الرجال ديعدل الياخة

قابل يقصد ديريالك تحوس منا منا

او قابل يقصد انت الياخة مادبرتهه تريد تدبر العراق 🤔 pic.twitter.com/gmnF9DE5dr — Wisam Adnan (@wisamadnan) December 17, 2020



وقال رئيس حركة وعي صلاح العرباوي في تغريدة له: ”إذا استطعت أن تعود بالماء، وترفع التأشيرة، وتوقف التدخل فلا بأس بأن يشدوا ربطة عنقك أيضا (مو بس يعدلون الياخة)“.

اذا استطعتَ ان تعود بالماء، وترفع التأشيرة، وتوقف التدخل فلا بأس بأن يشدوا ربطة عنقك ايضا (مو بس يعدلون الياخة)#وعي #الازاحة_الجيلية — د. صلاح العرباوي (@SalahAlarbawi) December 17, 2020



كما استذكر آخرون، عندما نزع الكاظمي، حذاءه، أثناء زيارته إيران، ولقائه المرشد الأعلى علي خامنئي.

اذا استطعتَ ان تعود بالماء، وترفع التأشيرة، وتوقف التدخل فلا بأس بأن يشدوا ربطة عنقك ايضا (مو بس يعدلون الياخة)#وعي #الازاحة_الجيلية — د. صلاح العرباوي (@SalahAlarbawi) December 17, 2020

اذا استطعتَ ان تعود بالماء، وترفع التأشيرة، وتوقف التدخل فلا بأس بأن يشدوا ربطة عنقك ايضا (مو بس يعدلون الياخة)#وعي #الازاحة_الجيلية — د. صلاح العرباوي (@SalahAlarbawi) December 17, 2020

اذا استطعتَ ان تعود بالماء، وترفع التأشيرة، وتوقف التدخل فلا بأس بأن يشدوا ربطة عنقك ايضا (مو بس يعدلون الياخة)#وعي #الازاحة_الجيلية — د. صلاح العرباوي (@SalahAlarbawi) December 17, 2020

فيما رآى آخرون أن اللقطة عفوية، ولا تحمل مثل تلك التفسيرات، وإنما جاءت عقب انتباه أردوغان إلى ياقة قميص الكاظمي، وقام بتعديلها بشكل طبيعي.

🔴 مع الاسف ياعراق حگة مستشارين ومصور محترف وسايق بالسيارة ويبقى الرئيس التركي هو من يعدل ياخة رئيس الوزراء ! من ٢٠٠٣ ماشفنا زلم عراقية كلهم ساخت ايران واحد ميدري وواحد مخبل ويشگگ بهدومة وواحد ينگبر بخشمة وواحد يصعد ببنطرونة ويتچبح وواحد شي حا واخرهم راقص الثعابين يعدلوله الياخة pic.twitter.com/7GVf4GwLX2 — Lina Ghanawi (@linaganawi) December 17, 2020



وبدأ الكاظمي الخميس زيارة رسمية لتركيا على رأس وفد وزاري رفيع من المقرر أن يجري خلالها مباحثات مع مسؤولين أتراك، في عدة قضايا من أبرزها ملف حزب العمال الكردستاني وملف المياه وملفات اقتصادية أخرى.

وقال الكاظمي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع أردوغان إن ”العراق يدين أي عمل ينطلق من أراضيه لتهديد الأراضي التركية، وقبل يومين حصل اعتداء تصدت له قواتنا المسلحة من البيشمركة ونحن نرفض الإرهاب ونتعاون مع تركيا في مكافحته“.

وأضاف أننا ”وقعنا اليوم مع الجانب التركي اتفاقية لإلغاء الازدواج الضريبي ونتطلع لزيارة أردوغان إلى بغداد“.

فيما قال أردوغان إن بلاده ”تؤمن بقدرة الحكومة العراقية على مواجهة التحديات وتحقيق الأمن والاستقرار والعدالة“، مضيفا أننا ”ندعم حرب العراق ضد الإرهاب“.

وأكد أردوغان دعم ”اتفاقية إلغاء ازدواج الضرائب واستمرار المشاريع التنموية لا سيما مشاريع الطاقة“، مشيرا إلى أن بلاده تدعم ”إعادة إصلاح الأنبوب النفطي بين العراق وتركيا“.