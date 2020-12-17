السيستاني ينفي أي دور له في اختطاف صحفي معارض أعدمته إيران

نفى المرجع الشيعي البارز في العراق، آية الله علي السيستاني، الخميس، أي دور له في اختطاف الصحفي الإيراني المعارض للنظام روح الله زم الذي أعدم السبت الماضي في طهران، بتهمة التجسس لصالح دول أجنبية، والتحريض على الاحتجاجات ضد النظام.

وقال مكتب المرجع السيستاني الذي تعرض لموجة انتقادات خلال الأيام القليلة الماضية؛ بسبب صمته وعدم تدخله لدى الجانب الإيراني لوقف إعدام روح الله زم الذي جرى اختطافه في العراق من قبل قوات الحرس الثوري“، إن ”المرجع السيستاني ينفي أي دور له في اعتقال روح الله زم“.

وأضاف مكتب السيستاني في معرض رده على سؤاله لأحد المقلدين: ”قلنا مرارًا وتكرارًا أن مكتب السيستاني ليس لديه معلومات عن وصول السيد روح الله زم إلى العراق ودوره في اعتقاله“.

وتابع أنه ”عقب نشر الادعاء بأن اسم السيد السيستاني قد أسيء استخدامه لإحضار روح الله زم إلى العراق، طلبنا من المسؤولين الكبار في إيران، تقديم تفسيرات في هذا الصدد، وقد تم التأكيد على هذا الطلب مرارًا وتكرارًا، وفي 21 أكتوبر الماضي، التقى جواد الشهرستاني، ممثل السيستاني ورئيس مكتبه في قم – بناءً على أمره – برئيس السلطة القضائية الإيرانية إبراهيم رئيسي وطلب منه متابعة الموضوع (إساءة استخدام السيستاني لاستدراج روح الله زم للعراق)“.

وأشار المرجع السيستاني بحسب بيان لمكتبه، إلى أنه ”في 20 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، أبلغ الجهات الرسمية الإيرانية مكتب السيستاني في مدينة النجف العراقية إنه لم يتم أي إساءة في استخدام اسم المرجع الشيعي أثناء احتجاز روح الله زم، وجرى نفي ذلك بشكل قاطع، وبالتالي لا يمكن للمرجعية التدخل في محاكمة روح الله زم“.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني في منتصف تشرين الأول/ اكتوبر الماضي، أنه اختطف الصحفي المعارض روح الله زم بعملية أمنية معقدة خارج إيران، فيما أكدت تقارير أن الاختطاف تم في العراق.

ويمتلك روح الله زم ووالده رجل دين إيراني، موقعا إخباريا وقناة عبر تطبيق ”تلغرام“ يتابعهما أكثر من مليون شخص، وقد عرض في هذه القناة العديد من ملفات الفساد التي تورط بها كبار المسؤولين الإيرانيين.

وحكمت عليه محكمة ثورية في طهران بالإعدام في يونيو/حزيران الماضي، واتُهم زم بالقيام بدعاية ضد القيادة الإيرانية ودعوة الناس إلى الاحتجاجات، والتجسس لصالح دول أجنبية، وبعد أن أيدت المحكمة العليا الحكم في 8 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، تم تنفيذ الحكم بعد أربعة أيام.