مقتل مهاجمين ألقيا قنبلة على القوات الأمنية في جمهورية الشيشان الروسية

المصدر: ا ف ب

أعلنت السلطات في منطقة القوقاز الروسية، اليوم الخميس، مقتل رجلين خلال مهاجمتهما القوات الأمنية في جمهورية الشيشان الروسية.

ونقلت وكالتا الأنباء الروسيتان ”ريا نوفوستي“ و“انترفاكس“ عن مصادر، أن الحادث وقع ليل الأربعاء الخميس في منطقة تبعد عشرات الكيلومترات شرق العاصمة الشيشانية غروزني.

ونقلت ”إنترفاكس“ عن مصدر مطلع قوله: إن ”سيارة أوقفت خلال عملية تفتيش روتينية. وردًا على طلب الشرطة، ألقيت على عناصرها عبوة ناسفة“، موضحة أن المهاجمين قُتلا خلال عملية مطاردة تلت ذلك.

وقال مصدر في الشرطة لوكالة ريا نوفوستي: ”ألقى رجلان قنبلة يدوية على عناصر من الشرطة كانوا يريدون تفتيش سيارتهما. وقُتلا أثناء محاولتهما الفرار“.

وفي تشرين الأول/اكتوبر، أسفرت عملية إطلاق نار عن مقتل ستة أشخاص على الأقل، من بينهم عنصران من قوات الأمن خلال عملية ”لمكافحة الإرهاب“ في غروزني.

ورغم تلك الحوادث المسلحة المتكررة في الشيشان، يؤكد زعيمها رمضان قديروف، أن الوضع هناك لا يزال ”مستقرًا وهادئًا“.