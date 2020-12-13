مسلحون يختطفون العشرات من الطلبة بنيجيريا

أعلنت الشرطة النيجيرية أن عصابات مسلحة ببنادق هاجمت مدرسة ثانوية في محافظة كاتسينا شمال غرب نيجيريا، وأن العشرات من الطلبة مفقودون.

وأفاد المتحدث باسم الشرطة جامبو عيسى في بيان أن المسلحين اقتحموا مدرسة العلوم الثانوية الحكومية التي يدرس فيها 800 طالب في مقاطعة كنكرة، وأن الشرطة المتواجدة في المكان تبادلت إطلاق النار معهم ما سمح لبعض الطلاب بالفرار.

وأضافت الشرطة أنها تعمل مع الجيش والقوات الجوية لتحديد عدد الطلبة المفقودين، أو الذين اختطفوا والعثور عليهم، مشيرة إلى إصابة ضابط في تبادل إطلاق النار مع العصابة.

وتعاني محافظة كاتسينا من العصابات الإجرامية التي عادة ما تهاجم السكان المحليين وتختطفهم بغية الحصول على فدية.

وقال عيسى غامبو إن ”لصوصا أتوا على متن دراجات نارية وهم يطلقون النار بشكل متقطع وحاولوا دخول المدرسة“.

وأضاف إن الشرطيين تصدوا لهم بمساعدة الجيش وجرى تبادل للنيران على مدى ساعة ونصف“.

وقال إن المسلّحين أجبروا على التراجع ويجري تعقّبهم، من دون الإفادة عن خسائر بشرية.

وقال ”ما زلنا نتحقق من أعداد التلامذة لمعرفة إن كان هناك مفقودين بينهم“ مضيفا أن حوالى مئتين منهم فروا عند وقوع الهجوم عادوا صباح السبت.

وأفاد سكان عن خطف تلامذة فيما تحدثت وسائل الإعلام المحلية عن عشرات المخطوفين.

وقال نور عبد الله لوكالة فرانس برس ”تواجه الخاطفون مع عناصر الأمن. وفي تلك الأثناء، دخلت مجموعة أخرى المدرسة وخطفت عدة تلامذة“.

وتابع أن بعض التلامذة عادوا إلى المدينة صباح السبت بعدما فروا منها، لكن آخرين عادوا إلى منازلهم.

وقال ابراهيم مامان وهو أيضا من سكان المنطقة إن ”معظم التلامذة فروا، لكن اللصوص قبضوا على بعضهم وخطفوهم“.

وتابع ”لا أحد يعلم عدد التلامذة الذين خطفوا لأن أي تعداد لم يجر“.