الأمم المتحدة تدعو زعماء العالم لإعلان حالة طوارئ مناخية‎

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في كلمة افتتاحية خلال قمة عن المناخ اليوم السبت، إن على زعماء العالم إعلان حالة ”الطوارئ المناخية“ في بلدانهم لدفع الجهود لتجنب ارتفاع كارثي في درجة حرارة الأرض.

ويتحدث أكثر من 70 زعيما في القمة الافتراضية التي تستمر يوما واحدا وتستهدف حشد الجهود من أجل تخفيضات أكبر في الانبعاثات المسببة لارتفاع درجة الحرارة وذلك في الذكرى السنوية الخامسة لإعلان اتفاقية باريس للمناخ.

وقال جوتيريش في كلمة عبر الاتصال المرئي: ”هل يمكن لأحد أن ينكر أننا نواجه وضعا طارئا للغاية؟.. أدعو اليوم كل الزعماء في أنحاء العالم إلى إعلان حالة طوارئ مناخية في بلدانهم حتى نصل إلى الحياد الكربوني“.