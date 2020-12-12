اعتقال الداعية الإندونيسي المثير للجدل رزيق شهاب

قال محام إن سلطات العاصمة الإندونيسية جاكرتا ألقت القبض اليوم السبت على موكله الداعية المثير للجدل رزيق شهاب، للاشتباه بانتهاكه قيود فيروس كورونا، عندما نظم تجمعات في المدينة جذبت آلافا من أتباعه.

وتحقق الشرطة في انتهاكات لإجراءات الحد من كوفيد-19 نُسبت لرجل الدين الإسلامي الذي يتمتع بنفوذ سياسي، وذلك بعد عدة تجمعات حاشدة للاحتفال بعودته من منفاه في السعودية الشهر الماضي.

وقال المحامي عزيز أنور إن مساعديه سيقيمون دعوى قضائية قبل المحاكمة بطلب الإفراج عن رجل الدين الذي أُلقي القبض عليه بعد ظهوره في أحد مراكز الشرطة في العاصمة في وقت سابق اليوم.

ونقلت وسائل إعلام محلية قول الشرطة في جاكرتا إن رزيق الذي يتزعم الجبهة الدفاعية الإسلامية اتُهم بعدم احترام القانون والتحريض على أعمال جنائية.

ولم يرد المتحدث باسم الشرطة يسري يونس فورا على طلب التعليق على اعتقال رزيق اليوم السبت والذي جاء بعد مقتل ستة من مؤيديه في اشتباك بالرصاص مع الشرطة يوم الإثنين.

وتمتعت الجبهة، التي اشتهرت بمداهمة الحانات وبيوت البغاء وشن حملات عنيفة على الأقليات الدينية، بنفوذ سياسي في السنوات القليلة الماضية.

وفي 2016 كان رزيق زعيم حركة 212 الحاشدة التي قامت بحملة على حاكم جاكرتا المسيحي السابق باسوكي بورناما الذي صدر حكم بسجنه بتهم ازدراء الإسلام.

وأثارت التجمعات الحاشدة في ذلك الوقت القلق من تصاعد نفوذ جماعات الإسلام السياسي في إندونيسيا.

وغادر رزيق (55 عاما) البلاد بعد ذلك بعام بعد أن واجه اتهامات بإرسال رسائل إباحية وإهانة سياسة الدولة وظل في المنفى الاختياري في السعودية ثلاث سنوات.

ولدى وصوله إلى جاكرتا في العاشر من نوفمبر تشرين الثاني الجاري تدفق عشرات الآلاف من مؤيديه إلى المطار متجاهلين الإجراءات الصحية عندما تدافعوا لتحيته والترحيب به.