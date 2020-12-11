تركيا: نرفض أسلوب الاتحاد الأوروبي "المتحيز" في النزاع بشرق المتوسط

قالت الخارجية التركية، اليوم الجمعة، إن أنقرة ترفض أسلوب الاتحاد الأوروبي ”المتحيز وغير القانوني“ خلال قمته هذا الأسبوع، وتدعو التكتل للعمل كوسيط منصف في النزاع الراهن في منطقة شرق البحر المتوسط.

وقالت الوزارة في بيان، إن ”مؤتمرا مقترحا مع كافة بلدان شرق المتوسط سيكون فرصة لحل المشكلات البحرية في المنطقة“، مضيفة أن أنقرة مستعدة لإجراء محادثات مع اليونان دون أي شروط مسبقة.

ودعت الاتحاد الأوروبي للتحرك على نحو ”استراتيجي وعقلاني ويستند إلى المبادئ“.

واتفق زعماء الاتحاد الأوروبي، أمس الخميس، على إعداد عقوبات محدودة على أفراد أتراك؛ بسبب النزاع المتعلق بالتنقيب عن موارد الطاقة مع اليونان وقبرص، وأرجأوا اتخاذ خطوات أشد حتى مارس آذار؛ بعد اختلاف بلدان التكتل بشأن كيفية التعامل مع أنقرة.