رئيس الوزراء الفرنسي: قانون "الانفصالية الإسلامية" لا يستهدف الأديان

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قال رئيس الوزراء الفرنسي، جان كاستيكس، إن القانون الذي يعزز مبادئ الجمهورية الفرنسية، والذي قدم الأربعاء، ليس ضد الأديان، بل يستهدف "الفكر الخبيث الذي يحمل اسم