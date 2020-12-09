صدامات بين الشرطة الإسرائيلية وأهالي هضبة الجولان (صور وفيديو)

أعلنت الشرطة الإسرائيلية اليوم الأربعاء، إصابة 4 من جنودها، واعتقال 8 متظاهرين خلال مواجهات في هضبة الجولان السورية المحتلة.
وقالت الشرطة الإسرائيلية، إن مواجهات اندلعت بين أهالي قرى الهضبة والشرطة خلال محاولتهم منع القوات من دخول أراضيهم.
وبعد المواجهات، دعا أهالي منطقة الجولان لإضراب عام وشامل اليوم الأربعاء، حيث يشمل كافة المرافق الحياتية وتعطيل المدارس.
ويأتي هذا الإضراب احتجاجًا على بدء المشروع الإسرائيلي بإقامة مشروع توربينات لتوليد الطاقة على أراضيهم الزراعية.
تعلموا الرجولة وتأكدوا أن صآحب الحق
مهما طال الزمان 👈سلطآن
ابطال الجولان السوري المحتل فعلوها 🇸🇾 pic.twitter.com/PGsUUos7F2
— ملك السلطنه (@jamlyyyyy) December 9, 2020
وذكرت الشرطة الإسرائيلية أنها تلقت ”معلومات حول معارضة سكان هضبة الجولان لإنشاء التوربينات في المنطقة ونيتهم الاعتداء على عمال الشركة، حيث وصل أفراد الشرطة الى المكان وعملوا للحفاظ على الأمن العام“.
وأفادت بأن أفراد الشرطة استخدموا وسائل لتفريق الحشد، ما أسفر عن إصابة 4 من أفراد الشرطة، وإلقاء القبض على 8 من المتظاهرين.