صدامات بين الشرطة الإسرائيلية وأهالي هضبة الجولان (صور وفيديو)

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أعلنت الشرطة الإسرائيلية اليوم الأربعاء، إصابة 4 من جنودها، واعتقال 8 متظاهرين خلال مواجهات في هضبة الجولان السورية المحتلة. وقالت الشرطة الإسرائيلية، إن