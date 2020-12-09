روسيا تدعو إيران إلى الامتناع عن "المزايدات" بشأن الاتفاق النووي

المصدر: أ ف ب

دعت روسيا الأربعاء إيران إلى التحلي بأكبر قدر من المسؤولية والامتناع عن المزايدات في الأزمة المرتبطة بالاتفاق النووي مع إيران.

ونقلت وكالة الأنباء العامة ريا نوفوستي عن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف قوله: ”نتوجه بشكل خاص إلى الجانب الإيراني وندعوه إلى عدم الانصياع للعبة المزايدات والتحلي بالمسؤولية“، مضيفا ”في هذا الوضع يجب أن نتحلى بأكبر قدر من المسؤولية“.

ويأتي هذا البيان بعدما أعلنت إيران مؤخرا عزمها على تركيب ثلاث مجموعات جديدة من أجهزة الطرد المركزي في نطنز، الموقع الرئيس لتخصيب اليورانيوم في البلاد. واعتبرت فرنسا وألمانيا وبريطانيا الإعلان ”مقلقا جدا“.

والاتفاق النووي مهدد بالانهيار منذ أن سحب الرئيس الأميركي دونالد ترامب بلاده منه في أيار/مايو 2018، وأعاد فرض عقوبات أغرقت الجمهورية الإسلامية في ركود اقتصادي عميق.

وصرح الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم الأربعاء أن إيران مستعدة للعودة في أي وقت إلى الاحترام الكامل للتعهدات التي قطعتها للأسرة الدولية بشأن أنشطتها النووية.