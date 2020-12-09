إسرائيل تستدعي السفير الروسي لانتقاده دورها في المنطقة

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استدعت وزارة الخارجية الإسرائيلية اليوم الأربعاء، السفير الروسي لدى تل أبيب، أناتولي فيكتوروف، على خلفية تصريحات له انتقد فيها دور إسرائيل في المنطقة. وأدلى