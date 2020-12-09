إسرائيل تستدعي السفير الروسي لانتقاده دورها في المنطقة

استدعت وزارة الخارجية الإسرائيلية اليوم الأربعاء، السفير الروسي لدى تل أبيب، أناتولي فيكتوروف، على خلفية تصريحات له انتقد فيها دور إسرائيل في المنطقة.
وأدلى أناتولي فيكتوروف بتصريحات لصحفية ”جيروزاليم بوست“ العبرية، قال فيها إن ”إسرائيل تثير عدم الاستقرار في المنطقة“.
وأعربت الخارجية الإسرائيلية للسفير أنها “تريد أن يتم النقاش حول القضايا الإقليمية، خاصة فيما يتعلق بالتهديد الإيراني والمنظمات الإرهابية التابعة لها كحزب الله، عبر القنوات الدبلوماسية، بما يتناول الواقع والتهديدات التي تواجه إسرائيل”.
ولفتت إلى أن السفير الروسي يعتزم إصدار توضيح حول تصريحاته لجيروزاليم بوست، بدعوى أن بعضها نقل بشكل غير دقيق.